Feuerwehr findet einen Toten nach Wohnungsbrand in Oberglatt ZH



Bild: GoogleMaps

Am Samstagmittag haben Feuerwehrleute in einer Dachwohnung in Oberglatt einen toten Mann gefunden. Seine Identität und die genaue Todesursache standen zunächst nicht fest.

Die Kantonspolizei Zürich geht aber gemäss Mitteilung davon aus, dass es sich um den Wohnungsmieter handelt.

Andere Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten kurz vor 12 Uhr den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und stiess im Zimmer, in dem das Feuer wahrscheinlich ausgebrochen war, auf den toten Mann. Ob er durch den Brand oder auf andere Art umgekommen ist, klärt nun das Institut für Rechtsmedizin ab.

Die Brandursache ist ebenfalls unklar, der Sachschaden liegt bei über 100'000 Franken. (sda)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

