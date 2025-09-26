Der Kanton Basel-Stadt stimmt am Sonntag über die Initiative «Zämme in Europa» ab. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Basel-Stadt abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Basel-Stadt abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Basel-Stadt dazu.

Kanton Basel-Stadt: «Zämme in Europa»

Alle Nachbarländer der Schweiz (ausser Liechtenstein) sind Teil der EU. Bild: keystone

Darum geht es: Die Initiative verlangt, dass sich der Kanton Basel-Stadt für eine gute und stabile Beziehung der Schweiz mit der EU und den Nachbarländern der Schweiz einsetzt.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Kantonale Initiative «für gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union und den Nachbarländern (Zämme in Europa)» Ausgezählt: 0/3 | Stand: 18:49 Gemeinde

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate 0 Stände 0 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)