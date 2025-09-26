Darüber wird am Sonntag im Kanton Schwyz abgestimmt
Kanton Schwyz: Eindämmung des Lehrpersonenmangels
Darum geht es: Zur Attraktivierung des Lehrberufs sollen die Einstiegslöhne für Lehrpersonen moderat angehoben werden. Zudem soll die Kündigungsfrist von vier auf sechs Monate ausgeweitet werden.
Die Resultate:
Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für die Lehrpersonen an der Volksschule (PGL)
Nationale Vorlagen
Steuer auf Zweitliegenschaften
Eigenmietwert
Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.
E-ID
Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.
