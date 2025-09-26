Im Kanton Schwyz geht es am Sonntag um den Lehrpersonenmangel. Bild: keystone/watson

Darüber wird am Sonntag im Kanton Schwyz abgestimmt

Am 28. September 2025 wird im Kanton Schwyz abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Schwyz dazu.

Kanton Schwyz: Eindämmung des Lehrpersonenmangels

Die Massnahmen sind Teil eines Gesamtpakets zur Eindämmung des Lehrpersonenmangels im Kanton Schwyz. Bild: KEYSTONE

Darum geht es: Zur Attraktivierung des Lehrberufs sollen die Einstiegslöhne für Lehrpersonen moderat angehoben werden. Zudem soll die Kündigungsfrist von vier auf sechs Monate ausgeweitet werden.

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu: Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

