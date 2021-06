Blogs

Bild: zVg

Im Rahmen von «Der Radgeber» stellen Profis des Radsportverbands Swiss Cycling ihre Lieblings-Trainingsrunden vor. Du kannst sie nachfahren und dich so mit ihnen messen. Auf der zweiten Strecke führt Fabian Lienhard von Groupama-FDJ durchs Züri-Unterland und den Aargau.

Der Startschuss fällt in Dielsdorf von wo aus es dann 40 bis 45 Kilometer quer durchs Unterland und den Nachbarkanton geht. Reicht einem das nicht, dann kann ab Zürich gestartet werden und die Strecke so auf rund 80 km vergrössert werden. Die Route führt fast ausschliesslich über Nebenstrassen und Radwege – also schön ruhig und abgeschottet vom Lärm und Verkehr der Stadt.

Bei der Fahrt durch das Wehntal wird gut eingerollt und warmgefahren, denn kurz nach der Kantonsgrenze kommt schon der «Baldinger», das Herzstück dieser Strecke. Dieser wartet mit einem nicht sehr steilen, rund zweieinhalb Kilometer langen Aufstieg, der aber doch nicht unterschätzt werden sollte. Profis bezwingen diesen Berg in knapp sechs Minuten – dies einfach so als Referenz für euch.

Auf dem Gipfel angekommen führt die Strecke dann nach rechts in eine schnelle und knackige Abfahrt, welche einem schön Schwung für die «Goldwand» liefert – eine gut 300 Meter lange Rampe, die aber ordentlich steil ist und es euch nicht einfach machen wird. Fun Fact: Profis fahren diese Rampe gerne kurz vor Wettkämpfen, um ihre Beine in Stimmung zu bringen.

Zur Belohnung für die «Baldingerrunde» anschliessend runter an den Rhein, wo man gute vier Kilometer der Landesgrenze entlang fährt. Die Schlussetappe geht dann wieder leicht bergauf rund zehn Kilometer durch das Bachsertal wieder zurück in den Kanton Zürich.

