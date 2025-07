So klang Beatrice Eglis Schweizer Hymne vor dem EM-Eröffnungsspiel in Basel

Zuvor war die EM mit einer rund 15-minütigen Eröffnungsfeier offiziell eröffnet worden. In einer farbenfrohen Choreografie wurden Fahnen aller 16 teilnehmenden Nationen auf dem Rasen des ausverkauften St. Jakob-Parks ausgebreitet, die bis Ende Juli um den Titel in diesem EM-Turnier spielen werden.

Die 37-jährige Egli verpasste dem Schweizerpsalm selbstverständlich ihre persönliche Note und sorgte damit für grossen Jubel im ausverkauften St. Jakob-Park in Basel. So klang das:

Hockey-Romantik im Hitzesommer – Luca Cunti kehrt heim zu den ZSC Lions

Er hat seine Karriere in der Organisation der ZSC Lions begonnen und nun reitet er auch bei den Zürchern ins Abendrot des Ruhmes: Luca Cunti (35) hat beim ZSC-Farmteam unterschrieben und wir können davon ausgehen, dass er auch bei den ZSC Lions zum Einsatz kommen wird.

Die Karriere fortsetzen oder aufhören? Das war bei Luca Cunti während der vergangenen Saison in Biel die grosse Frage. In den letzten sechs Jahren in Biel zwickten ihn allerlei Blessuren. Nie konnte er alle Saisonspiele bestreiten. Und doch: An einem guten Abend war er noch immer einer der elegantesten Stürmer der Liga.