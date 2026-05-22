Nach einem Zweikampf konnte sich Lee nicht beherrschen und ging mit seinem Knie ins Gesicht von Frokaj. Wie die Swiss Football League am Freitagmorgen mitteilt, ist eine Provokation, die zu Lees Tätlichkeit führte, berücksichtigt worden. Aaraus Linus Obexer, der in der Verlängerung nach einem Foulspiel an Amir Abrashi und VAR-Intervention ebenfalls vom Platz musste, wurde mit zwei Spielsperren belegt. (riz/sda)
Sport-News
Young-Jun Lee wird für drei Spiele gesperrt ++ Montreal gelingt das Break
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Young-Jun Lee für drei Spiele gesperrt
GC-Spieler Young-Jun Lee wird nach einer Roten Karte im Barrage-Rückspiel gegen den FC Aarau für drei Spiele gesperrt. Grund dafür ist eine Tätlichkeit gegen Aaraus Leon Frokaj.
Nach einem Zweikampf konnte sich Lee nicht beherrschen und ging mit seinem Knie ins Gesicht von Frokaj. Wie die Swiss Football League am Freitagmorgen mitteilt, ist eine Provokation, die zu Lees Tätlichkeit führte, berücksichtigt worden. Aaraus Linus Obexer, der in der Verlängerung nach einem Foulspiel an Amir Abrashi und VAR-Intervention ebenfalls vom Platz musste, wurde mit zwei Spielsperren belegt. (riz/sda)
Nach einem Zweikampf konnte sich Lee nicht beherrschen und ging mit seinem Knie ins Gesicht von Frokaj. Wie die Swiss Football League am Freitagmorgen mitteilt, ist eine Provokation, die zu Lees Tätlichkeit führte, berücksichtigt worden. Aaraus Linus Obexer, der in der Verlängerung nach einem Foulspiel an Amir Abrashi und VAR-Intervention ebenfalls vom Platz musste, wurde mit zwei Spielsperren belegt. (riz/sda)
Die Siegesserie der Knicks hält an
Die New York Knicks sind auf bestem Weg, erstmals seit 1999 wieder in die NBA-Finals vorzustossen. Sie gewinnen gegen Cleveland auch das zweite Heimspiel (109:93) und führen in der Best-of-7-Serie 2:0.
Nach ihrem grossartigen Comeback im ersten Spiel, welches sie nach einem 22-Punkte-Rückstand im letzten Viertel in der Verlängerung noch gewannen, fiel der zweite Sieg der Knicks um einiges souveräner aus.
Spiel 3 findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Ohio statt. (car/sda)
Nach ihrem grossartigen Comeback im ersten Spiel, welches sie nach einem 22-Punkte-Rückstand im letzten Viertel in der Verlängerung noch gewannen, fiel der zweite Sieg der Knicks um einiges souveräner aus.
Spiel 3 findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit in Ohio statt. (car/sda)
Montreal gelingt das Break - 6:2-Auswärtssieg gegen Carolina
Die Montreal Canadiens gewinnen Spiel 1 in der Halbfinalserie gegen die zuvor in den NHL-Playoffs ungeschlagenen Carolina Hurricanes. Auswärts setzen sich die Kanadier mit 6:2 durch.
Für die Hurricanes war es die erste Niederlage in diesen Playoffs. Zuvor hatten sie sich in den Best-of-7-Serien gegen die Ottawa Senators und die Philadelphia Flyers jeweils mit 4:0-Siegen durchgesetzt.
Spiel 2 des Halbfinals gegen die Canadiens findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit wiederum in Raleigh, North Carolina, statt. (car/sda)
Für die Hurricanes war es die erste Niederlage in diesen Playoffs. Zuvor hatten sie sich in den Best-of-7-Serien gegen die Ottawa Senators und die Philadelphia Flyers jeweils mit 4:0-Siegen durchgesetzt.
Spiel 2 des Halbfinals gegen die Canadiens findet in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit wiederum in Raleigh, North Carolina, statt. (car/sda)
WM-Stadt Guadalajara ehrt Legende Pelé mit Statue
Fussball-Legende Pelé hat in der WM-Stadt Guadalajara in Mexiko eine 9,5 Meter hohe Statue bekommen. Das Denkmal wurde vor dem Stadion Jalisco eingeweiht, wo der Ausnahmespieler mit der brasilianischen Nationalmannschaft während der WM 1970 mehrere Partien spielte.
Die Statue trägt den Namen «La Canarinha» (Kanarienvögelchen), wie die brasilianische Mannschaft wegen der gelben Farben des Trikots auch bezeichnet wird. Pelé starb 2022 im Alter von 82 Jahren. Die Seleção gewann in Mexiko den dritten ihrer fünf WM-Titel. (sda/dpa)
Die Statue trägt den Namen «La Canarinha» (Kanarienvögelchen), wie die brasilianische Mannschaft wegen der gelben Farben des Trikots auch bezeichnet wird. Pelé starb 2022 im Alter von 82 Jahren. Die Seleção gewann in Mexiko den dritten ihrer fünf WM-Titel. (sda/dpa)
Teichmann wehrt drei Matchbälle ab und steht im Halbfinal
Jil Teichmann (WTA 207) ist beim WTA-250-Turnier in Rabat in die Runde der letzten Vier eingezogen. Die Seeländerin rang die Marokkanerin Yasmine Kabbaj (WTA 334) am Donnerstag in einem hochspannenden Viertelfinal mit 6:1, 5:7, 7:6 (8:6) nieder. Für den Sieg benötigte sie 3:07 Stunden.
Für Teichmann ist es der erste Halbfinal-Einzug auf der WTA-Tour seit Juli 2025 im rumänischen Iasi, wo die ehemalige Weltnummer 21 auf Sand bis in den Final vorstiess. Dank des hart erkämpften Erfolgs in Marokko wird sie in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne machen und voraussichtlich auf Position 170 klettern.
Für Teichmann ist es der erste Halbfinal-Einzug auf der WTA-Tour seit Juli 2025 im rumänischen Iasi, wo die ehemalige Weltnummer 21 auf Sand bis in den Final vorstiess. Dank des hart erkämpften Erfolgs in Marokko wird sie in der Weltrangliste einen Sprung nach vorne machen und voraussichtlich auf Position 170 klettern.
Segaert überrascht die Sprinter
Die 175 Kilometer lange 12. Etappe des Giro d'Italia von Imperia nach Novi Ligure schien zunächst eine Angelegenheit für die Sprinter zu werden. Zwar standen zwei Anstiege der dritten Kategorie auf dem Programm, diese lagen jedoch weit vor dem Ziel. Unter anderem durch die Tempoarbeit des Teams Movistar wurde das Feld in den Bergen jedoch auseinandergerissen, mehrere sprintstarke Fahrer verloren den Anschluss und konnten in den letzten 50 Kilometern nicht mehr nach vorne zurückkehren.
Dies nutzte der Zeitfahrspezialist Alec Segaert konsequent. Der 23-jährige Belgier attackierte knapp drei Kilometer vor dem Ziel und brachte seinen Vorsprung souverän ins Ziel. Segaerts Teamkollege Afonso Eulalio verteidigte die Führung in der Gesamtwertung erfolgreich. Der Portugiese sicherte sich beim letzten Zwischensprint zusätzlich sechs Bonussekunden und liegt nun 33 Sekunden vor dem zweitplatzierten Dänen Jonas Vingegaard. (abu/sda)
Dies nutzte der Zeitfahrspezialist Alec Segaert konsequent. Der 23-jährige Belgier attackierte knapp drei Kilometer vor dem Ziel und brachte seinen Vorsprung souverän ins Ziel. Segaerts Teamkollege Afonso Eulalio verteidigte die Führung in der Gesamtwertung erfolgreich. Der Portugiese sicherte sich beim letzten Zwischensprint zusätzlich sechs Bonussekunden und liegt nun 33 Sekunden vor dem zweitplatzierten Dänen Jonas Vingegaard. (abu/sda)
🔻 David versus Goliath. Alec versus the peloton. A remarkable effort from a future great 👀— Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2026
🔻 Davide contro Golia. Alec contro il gruppo. Un'azione da manuale che sa di futuro radioso 👀
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/8Ugow6JccW
Wawrinka gegen Fils, Bencic gegen eine Qualifikantin
Stan Wawrinka trifft bei seinem letzten French Open auf den Franzosen Arthur Fils. Bei den Frauen startet die als Nummer 11 gesetzte Belinda Bencic gegen eine Qualifikantin.
Das Los hält für Stan Wawrinka beim Turnier, das er 2015 gewann eine reizvolle, aber schwierige Aufgabe bereit. Gegner ist in der 1. Runde der junge Franzose Arthur Fils, die Nummer 19 der Welt.
Die aussichtsreichste Schweizerin Belinda Bencic muss noch einen Tag warten, ehe sie ihre Gegnerin kennt. (car/sda)
Das Los hält für Stan Wawrinka beim Turnier, das er 2015 gewann eine reizvolle, aber schwierige Aufgabe bereit. Gegner ist in der 1. Runde der junge Franzose Arthur Fils, die Nummer 19 der Welt.
Die aussichtsreichste Schweizerin Belinda Bencic muss noch einen Tag warten, ehe sie ihre Gegnerin kennt. (car/sda)
DR Kongo muss wegen Ebola umdisponieren
Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo muss umdisponieren. Wegen des Ausbruchs des Ebola-Virus im Osten des Landes sagt die Teamleitung ein Trainingslager ab.
Neben den drei Tagen WM-Vorbereitung im eigenen Land sagten die Verbands-Oberen auch eine Veranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa ab. Wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AP mitgeteilt hat, wird das Trainingslager nun im Ausland abgehalten. Die Testspiele gegen Dänemark am 3. Juni in Lüttich und gegen Chile am 9. Juni in Spanien sollen stattfinden.
Die Demokratische Republik Kongo ist erstmals seit 1974 wieder bei einer WM dabei, Gruppengegner sind Portugal, Kolumbien und Usbekistan. (car/sda/dpa)
Neben den drei Tagen WM-Vorbereitung im eigenen Land sagten die Verbands-Oberen auch eine Veranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa ab. Wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AP mitgeteilt hat, wird das Trainingslager nun im Ausland abgehalten. Die Testspiele gegen Dänemark am 3. Juni in Lüttich und gegen Chile am 9. Juni in Spanien sollen stattfinden.
Die Demokratische Republik Kongo ist erstmals seit 1974 wieder bei einer WM dabei, Gruppengegner sind Portugal, Kolumbien und Usbekistan. (car/sda/dpa)
Golden Knights siegen zum Auftakt in Denver
Die Vegas Golden Knights starten in der NHL erfolgreich in die Playoff-Halbfinal-Serie gegen die Colorado Avalanche. Das Team aus der Spielerstadt gewinnt in Denver 4:2.
Die Vorentscheidung führten die abermals ohne den überzähligen Torhüter Akira Schmid angetretenen Golden Knights im zweiten Drittel mit zwei Treffern innert zweieinhalb Minuten herbei. (car/sda)
Die Vorentscheidung führten die abermals ohne den überzähligen Torhüter Akira Schmid angetretenen Golden Knights im zweiten Drittel mit zwei Treffern innert zweieinhalb Minuten herbei. (car/sda)
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