🔻 David versus Goliath. Alec versus the peloton. A remarkable effort from a future great 👀



🔻 Davide contro Golia. Alec contro il gruppo. Un'azione da manuale che sa di futuro radioso 👀



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/8Ugow6JccW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2026

Die 175 Kilometer langeschien zunächst eine Angelegenheit für die Sprinter zu werden. Zwar standen zwei Anstiege der dritten Kategorie auf dem Programm, diese lagen jedoch weit vor dem Ziel. Unter anderem durch die Tempoarbeit des Teams Movistar wurde das Feld in den Bergen jedoch auseinandergerissen, mehrere sprintstarke Fahrer verloren den Anschluss und konnten in den letzten 50 Kilometern nicht mehr nach vorne zurückkehren.Dies nutzte der Zeitfahrspezialistkonsequent. Der 23-jährige Belgier attackierte knapp drei Kilometer vor dem Ziel und brachte seinen Vorsprung souverän ins Ziel. Segaerts Teamkollegeverteidigte die Führung in der Gesamtwertung erfolgreich. Der Portugiese sicherte sich beim letzten Zwischensprint zusätzlich sechs Bonussekunden und liegt nun 33 Sekunden vor dem zweitplatzierten Dänen. (abu/sda)