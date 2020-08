«Darf mein Nachbar mir das Grillieren verbieten?»

Blogs

Linus (29): «Mein Nachbar verbietet mir, auf dem Balkon meiner Mietwohnung zu grillieren. Darf er das?»

Elena Wetli / Comparis

Lieber Linus

Im Mietvertrag oder in der Hausordnung festgehaltene Einschränkungen müssen verhältnismässig sein. Ein generelles Grillverbot käme einem zu starken Eingriff in das Privatleben der Mieter gleich. Es ist allerdings zulässig, das Verwenden eines Holzkohlegrills zu untersagen, solange du Alternativen benutzen darfst. Wirf deshalb unbedingt einen Blick in die Hausordnung und den Mietvertrag.

Dem Vermieter ist es untersagt, im Nachhinein etwas zu verbieten. Das wäre nur unter ausdrücklicher Zustimmung des Mieters zulässig. Übrigens: Die Hausordnung ist nur gültig, wenn der Mietvertrag auf sie hinweist.

Missachtung der Rücksichtspflicht

Mieterinnen und Mieter müssen auf die Nachbarn Rücksicht nehmen. Versuche deshalb, keinen starken, beissenden Rauch und Gestank zu verursachen. Nach 22:00 Uhr herrscht zudem Nachtruhe – Gespräche solltest du daher in angemessener Lautstärke führen. Es gilt die Faustregel: Kann dein Nachbar seine Fenster wegen Lärm oder Geruch während längerer Zeit nicht mehr öffnen, ist die Belästigung übermässig.

Verstösst du gegen die Rücksichtspflicht, kann dich der Vermieter verwarnen. Im Ernstfall drohen dir rechtliche Konsequenzen, wie etwa eine Busse wegen Ruhestörung. Sogar eine ausserordentliche Kündigung ist möglich.

Tipps zum rauchfreien Grillieren

Verwende einen raucharmen Grill. Nutze Anzünder sparsam und passe die Kohlen der Grillmenge an. Verbrenne kein behandeltes, feuchtes oder frisches Holz. Eine Tropfschale verhindert, dass Fett und Marinade in die Glut tropft.

Gute Nachbarbeziehungen fördern Toleranz

Wer gut miteinander auskommt, ist oft auch toleranter. Eine aktive Nachbarschaftspflege beugt Konflikten vor. Hast du dennoch Probleme mit dem Nachbarn, solltest du das Gespräch suchen und auf eine beidseitig akzeptable Lösung hinarbeiten.

