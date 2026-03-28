bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Gärtner Graf

«Vergeilen» – finde heraus, was dieser Begriff im Garten zu suchen hat

Ein Fachbegriff, der auf den ersten Blick irritieren kann – doch er hat nichts mit Sexualität zu tun. «Vergeilen» geht auf die alte Bedeutung des Wortes «geil» zurück. Erfahre, was dieser Ausdruck in der Gärtnersprache bedeutet.

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1. Was heisst das?

Vergeilen, auch als Étiolement bezeichnet, beschreibt ein auffälliges Wachstumsverhalten bei Pflanzen, das vor allem bei Lichtmangel auftritt. Die Triebe schiessen in die Höhe, um eine bessere Lichtquelle zu erreichen. Dabei entstehen lange, dünne, oft blassgrüne Sprosse mit wenig oder gar keinen Blättern.

2. Wie kommt es dazu?

Hauptursache ist ein Mangel an Licht. Die Pflanze reagiert darauf mit einem beschleunigten Höhenwachstum. Auch hohe Temperaturen oder zu dichte Pflanzabstände während der Anzucht können das Vergeilen zusätzlich fördern.

3. Was heisst das genau?

Vergeilte Pflanzen sind in der Regel instabil, anfälliger für Krankheiten und verlieren ihre natürliche Wuchsform. Es handelt sich jedoch nicht um eine Krankheit, sondern um eine physiologische Anpassung.

4. Was kannst du dagegen tun?

Mit einfachen Massnahmen wie mehr Licht, kühleren Temperaturen, dem Stützen der Triebe oder einem tieferen Einpflanzen lässt sich das Wachstum meist wieder in gesunde Bahnen lenken.

5. Was noch?

Interessant ist, dass diese Reaktion in der Landwirtschaft gezielt genutzt wird. Sprossen von an sich holzigen Pflanzen wie Spargel oder Bambus bleiben nur so lange zart und essbar, wie sie vergeilt sind. Werden sie dem Licht ausgesetzt, verholzen sie rasch – das Gewebe wird zäh, holzig und schwer verdaulich.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.