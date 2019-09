Blogs

Vorsicht: Wo Liebe drauf steht, steckt meistens Strafe drin



Vorsicht: Wo Liebe draufsteht, steckt meistens Strafe drin

Religionen verkünden die reine Liebe, knüpfen sie aber an harte Bedingungen.

Glaube und Liebe sind zwei Attribute, die vermeintlich ineinander verzahnt sind. Wo Glaube draufsteht, steckt immer auch Liebe drin, sind Gläubige überzeugt. Schliesslich werben religiöse Gemeinschaften erfolgreich damit. Der Slogan ist auch einer der wirksamsten Missionsinstrumente.

Liebe ist der Stoff, aus dem der Glaube ist. Gott und die Götter sind Ausdruck der reinen und grenzenlosen Liebe. Die Barmherzigkeit folgt auf dem Fuss.

Auch bei der Esoterik ist die reine Liebe ein Trugschluss

Auch bei esoterischen und spirituellen Konzepten dreht sich alles um die Liebe, ja sogar um die bedingungslose Liebe. Und um die Hingabe zum Medium, dem Meister, dem Avatar oder dem Guru, der die Qualität einer grenzenlosen Liebe haben muss. Mit Hingabe müssen aber auch die Meditationen und Rituale vollzogen werden. Ohne diese Hingabe ist im religiösen Milieu kein Blumentopf zu gewinnen.

Ähnlich verhält es sich im Hinduismus. Wer sündig lebt, handelt sich eine karmische Belastung ein, für die man im nächsten Leben die Rechnung zahlt. Selbst im Buddhismus gibt es die Quittung für die Abweichung von den Verhaltensregeln.

Doch ist diese Liebe so uneigennützig und «rein», wie uns weisgemacht wird? Wo so viel Liebe ist, muss man vorsichtig sein. Es kommt selten gut, wenn die Schalmeien allzu laut erklingen.

Tatsächlich entpuppt sich das Dogma der reinen Liebe bei näherer Betrachtung als Trugschluss. Denn es ist eine Liebe, die an ein grosses Aber geknüpft ist.

Bei einer Versicherungspolice würde man von einem Knebelvertrag sprechen.

Die Falle lauert wie bei Versicherungspolicen im Kleingedruckten. Denn praktisch alle Religionen und Heilslehren koppeln ihre Liebe an Bedingungen. Und zwar an Bedingungen der handfesten Sorte. Bei einer Versicherung würde man von einem Knebelvertrag sprechen. Denn das Kleingedruckte ist fast unmenschlich oder nur sehr schwer zu erfüllen.

Ein Beispiel: Der christliche Gott wird uns zwar als der liebende Vater präsentiert, er ist aber auch die strafende Instanz par excellence. Am jüngsten Tag präsentiert er uns knallhart die Rechnung.

Für Sünder, die er zwar auch nach seinem Ebenbild geschaffen haben will, kommt es dann knüppeldick. Wer sein Leben nicht nach seinen Normen und Vorstellungen geführt hat, dem droht die ewige Verdammnis. Dann ist fertig lustig, dann schlägt er das Tor der Liebe definitiv zu.

Was wäre, wenn Eltern nur die braven Kinder lieben würden?

Kurz: Die Liebe ist in fast allen religiösen oder spirituellen Heilskonzepten an die Strafe gekoppelt. Würden wir Menschen in unserem Alltag ähnlich reagieren, würde man uns als Rabeneltern brandmarken. Dann zum Beispiel, wenn wir nur unsere angepassten und wohlgefälligen Kinder liebten und die aufmüpfigen, frechen oder hinterhältigen Rotzlöffel verdammten.

Wahre Liebe versucht, alle Menschen so anzunehmen, wie sie eben sind. Ob sündig, homosexuell, unsympathisch oder querulantisch. Oder gar ungläubig.

Deshalb aufgepasst: Wo im Religiösen Liebe draufsteht, steckt meist Strafe drin. Dann wird’s ganz schnell sektenhaft.

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

