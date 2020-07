Blogs

«Die Kirche ist austherapiert. Sie wird sterben»

Die Welt dreht sich immer schneller. Das zwingt uns, uns dem Rhythmus anzupassen und mitzuhalten. Auch die Sprache reagiert auf die raschen Veränderungen. So entstehen immer neue Wortschöpfungen.

Ein neues Begriffspaar macht das Phänomen deutlich. Es lautet: Palliative Ekklesiologie. Diese Wortschöpfung verknüpft Religiöses mit Medizinischem.

Die Stossrichtung ist eindeutig: Bei palliativen Massnahmen geht es stets um Leben und Tod. Und Ekklesiologie bedeutet die Lehre von der christlichen Kirche.

Die neue Wortschöpfung schmückt den Titel eines Artikels auf der Plattform kirchengeschichten.blogspot.com. Er lautet: «Austherapiert. Plädoyer für eine palliative Ekklesiologie».

Geschrieben hat ihn der bekannte deutsche Pfarrer Holger Pyka. Seine Analyse: Die Kirchen liegen auf der Sterbeabteilung, die palliativen Therapien würden die Schmerzen lindern.

Der Artikel beginnt so: «Ich bin Pfarrer der evangelischen Landeskirche, und ich bin das gern. Ich finde meine Kirche gut, auch wenn mir das, was sie glaubt, meistens besser gefällt als das, was sie so macht.»

Kirchenaustritte lösen Existenzängste aus

Die Meldungen zur Kirchenaustrittsstatistik würden in ihm Existenzängste wecken, erklärt er. Sein Leben als Seelsorger sei massgeblich von palliativer Arbeit geprägt worden.

Dann der Paukenschlag: «Die Kirche ist austherapiert. Sie wird sterben. Und nicht irgendwann in unbestimmter Zukunft, so wie alles irgendwann an ein Ende kommt, sondern in absehbarer Zeit.»

Man weiss nicht genau, an was die Kirche sterben werde. Sie ist schon länger krank und hat lebensbedrohliche Leiden.

Die finale Diagnose wagt der Geistliche nicht. Man wisse nicht genau, an was die Kirche sterben werde. Sie sei schon länger krank und habe lebensbedrohliche Leiden.

Es gebe zwar viele Experten, die Therapien verordnet hätten. Doch ohne Erfolg. «Jetzt kommt auch noch Corona, das bekanntlich für Patient*innen mit Vorerkrankungen besonders gefährlich ist», schreibt der Pfarrer symbolhaft.

Die Lehre vom Ende der Kirche in der uns bekannten Form

Als palliative Ekklesiologie versteht er die Lehre vom Ende der Kirche in der uns bekannten Form. Bemerkenswert ist auch seine Aussage, es gebe ohnehin keine biblisch fundierte Lehre von einer ewigen Kirche, geschweige denn in einer bestimmten Organisationsform.

Palliative Ekklesiologie gestehe sich die Unumkehrbarkeit der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte ein und ermögliche den Blick auf ein neues Ziel: Das Ende der Kirche würdevoll zu gestalten. Weiter stelle die palliative Ekklesiologie die «unbedingte Würde des Sterbenden in den Mittelpunkt». Das Sterben sei die unvermeidliche Konsequenz des Lebens.

Wer nun denkt, der Pfarrer habe angesichts des nahen Kirchentodes seinen Glauben verloren, irrt. Er erklärt vielmehr, mit dem Tod der Kirchen sei nicht alles vorbei. Er baut weiterhin auf Jesus.

Christus ist «gestern und heute und auch in Ewigkeit derselbe»

Christus sei «gestern und heute und auch in Ewigkeit derselbe». Dadurch verliere der Wandel der kirchlichen Organisationsformen trotz aller Trauer seinen Schrecken. Christus sei nach seinem Tod auferstanden, und er ziehe alle mit sich.

«Palliative Ekklesiologie kann damit rechnen, dass Gott nach Abschied, Sterben und Tod Neues schafft», schreibt der Pfarrer weiter. Und er schliesst: «Ohne Sterben keine Auferstehung».

Die Analyse des Pfarrers über die Zukunft der christlichen Kirchen scheint zumindest in unseren Breitengraden zuzutreffen, die Austrittszahlen weisen darauf hin. Ob die theologischen Schlüsse eintreffen werden, ist eher fraglich.

Kann Gott die Kirche tatsächlich auferstehen lassen?

Es würde bedingen, dass Gott und Jesus in die Welt wirkten und Neues erschaffen können. In diesem Fall müsste man sich fragen, weshalb die göttlichen Instanzen ihre Kirchen überhaupt untergehen lassen.

Wahrscheinlicher ist, dass Jesus mit dem Untergang der kirchlichen Institutionen seinen Status als Sohn Gottes verlieren und als religiöse Legende in Erinnerung bleiben wird, dem wir auch in Zukunft Feiertage wie Ostern und Weihnachten verdanken.

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

