bild: shutterstock

Smart Gespart

Diese 7 Bücher, Podcasts und Dokus wollen dich reich machen

Hier kommen 7 Bücher, Podcasts und Dokus, die euch helfen, euer Portemonnaie und Bankkonto ordeli zu füttern. Von cleveren Spartipps über Finanzpsychologie – mit diesen Sparschinken könnt ihr gar nicht anders als reich werden 😉 (Aussage ohne Gewähr).

Sabina Galbiati Folge mir

Mehr «Blogs»

Ich will gar nicht lange eure Zeit schinden, denn Zeit ist Geld, und das wollen wir ja sparen. Deshalb ohne langes Einleitungs-Blabla:

Damit ihr überhaupt Geld habt zum Investieren

«Sparen – Mit einfachen Tricks zu mehr Geld» klingt wie Hokuspokus, ist aber ein Ratgeber von Beobachter und der Stiftung für Konsumentenschutz. Und sie beweisen uns, dass Sparen durchaus ein Vergnügen sein kann. Im ersten Teil erfahren wir, warum wir so gern kaufen und wie Verkaufspsychologie und Emotionen unser Konsumverhalten beeinflussen. Gibt es gar einen Kaufknopf im Gehirn und können wir ihn austricksen?

Im nächstens Teil des 248-Seiten starken Buchs beginnt das Sparen. Schlauer einkaufen, heizen, versichern: Viele Tipps sind so eingängig, dass man sich fragt, warum man sie nicht längst umsetzt. Besonders lobenswert: Das Buch denkt über den Kontostand hinaus, indem es zeigt, wie Sparen auch unserer Gesundheit guttut.

Die 248 Seiten gibt’s für 24.- Franken.

Mit Hund Money werden eure Kids reich (– heisst es)

Kein Witz. In der Geschichte «Ein Hund namens Money» von Bodo Schäffer (Europas Money-Coach) lernen Kinder ab 12 Jahren nicht nur das Hunde offenbar sprechen können, sondern auch wie Menschen ein Vermögen aufbauen. Money, ein verletzter Labrador, erklärt der 11-jährigen Kira, wie sie Besitzerin eines Bankkontos wird, was Anlagestrategien sind, wie Aktien und ETFs funktionieren, usw. Und das Beste: Money, das Finanzgenie, kennt «die Gesetzmässigkeiten des Reichtums». Gut möglich, dass Eltern das Buch gleich selber lesen.

Altersempfehlung 12-16 Jahre (Ob 16-Jährige sich noch von sprechenden Hunden überzeugen lassen, sei dahingestellt). Die 224 Seiten gibt’s zum Beispiel bei Ex Libris für 16.20.- Franken.

Ungewöhnliche Ideen selbst getestet – Unterhaltung vom Feinsten

Wohnungstausch in den Ferien, Haustiere sitten und dafür gratis im Ferienhaus wohnen, Zimmer einrichten ohne Kohle, beim Heizen Geld sparen oder Brot und Gemüse wieder frisch machen: «Puls Reportage» von ARD bietet auf YouTube die Playlist «Geld sparen: Young & Broke». In den kurzen Reportagen testen Leah Nlemibe, Ariane Alter und Kevin Ebert ihre teils ernsten, teils witzigen bis absurden Ideen selbst.

Gerade das hat seinen Charme: Geld sparen oder auf kreative Weise verdienen kann, aber muss nicht immer bierernst sein. Mit ihren Ideen denken die drei einmal mehr um die Ecke, als die meisten von uns. Einziger Wermutstropfen: Einige Beiträge beziehen sich explizit auf Deutschland. Wer sich davon nicht stören lässt, geniesst Kurz-Unterhaltung vom Feinsten.

Finanzwissen aufbauen: Money Matters von Miss Finance

Explizit für Frauen: Im Podcast Money Matters von Angela Mygind alias Miss Finance lernen Finanzneulinge, was man übers Sparen, Anlegen und Investieren wissen muss. In jeder Folge spricht Miss Finance mit einer Fachperson über Finanzwissen, Money Mindset und Finanzerfahrungen von Frauen. Mit ihrem Podcast gewann Angela Mygind 2024 den Suisse Podcast Award in der Kategorie «Wirtschaft». Dass sie selbst mit null Erfahrung gestartet ist und sich ihr Finanzwissen erst erarbeitet hat, macht Miss Money umso überzeugender. PS: Garantiert gibt es einige Folgen, die auch für männliche Spareinsteiger aufschlussreich sind.

Über die Psychologie des Geldes

Vom Wall Steet Journal als «eines der besten und originellsten Finanzbücher seit Jahren» gelobt, darf dieser Schinken in unserer Sammlung nicht fehlen: «Über die Psychologie des Geldes» von Morgan Housel vermittelt in 20 Kurzgeschichten alltagsnah, dass es bei Geldfragen nicht darauf ankommt, wie viel Theoriewissen jemand hat, sondern wie er oder sie sich in einer Stresssituation verhält. Psychologie und Emotionen stehen dabei im Vordergrund. Das Buch ist eine gute Ergänzung für all jene, die meinen, schon alles über Finanzen und Geldsparen zu wissen.

Die 224 Seiten gibt’s zum Beispiel bei Galaxus für 18.70.- Franken.

Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest

Zugegeben, der Titel klingt ziemlich überheblich. Aber es muss schon was dran sein, wenn das Zeit Magazin, das Handelsblatt und die Rezensions-Community das Buch in den höchsten Tönen loben. Geschrieben haben es die Macher des erfolgreichen YouTube-Kanals Finanzfluss. Das Buch ist ein «Empowerment-Programm und Schnellkurs für den Vermögensaufbau» und zählt zu den Spiegel-Bestsellern. Wer kein Geld ins Buch stecken mag, schaut sich einfach die Finanzfluss-Videos an.

Wer das Finanzwissen lieber gedruckt vor sich hat, findet das Buch beispielsweise beim Orell Füssli für 22.90 Franken.

Für die jungen Schnuferinnen und Schnufer

Der Wattländer Marc Pittet will mit 40 in Rente gehen. Dafür häuft er sich ein Vermögen an. Wie das geht, verrät er zum einen auf seiner Website Mustachian Post und zum anderen in seinem Buch «Frei mit 40 in der Schweiz». Wer so bescheiden leben kann wie die Frugalisten – die sparsamsten aller sparsamen Sparerinnen und Sparer, hat mit diesem Buch eine Vermögensaufbau-Gebrauchsanleitung für die Schweiz in der Tasche.

Das Buch gibt’s exklusiv bei Marc Pittet ab 59.- Franken.

Und welche Finanzratgeber habt ihr schon gelesen, gehört oder gesehen? Welche könnt ihr empfehlen? Schreibt es für die Community in die Kommentarspalte!

Und da nach dem Lesen vor dem Sparen ist (oder so), gibt’s hier noch alle weiteren Smart Gespart Tipps auf einen Blick!