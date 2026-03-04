Die Washington Wizards verloren gegen Orlando Magic 109:126 und kassierten damit die sechste Niederlage in Serie. Der 22-jährige Kyshawn George fehlte wegen einer Ellbogenverletzung.
Der Walliser musste in den vergangenen Monaten mehrfach pausieren. Mitte Februar fehlte er eine Partie wegen Problemen mit dem Zehen, Anfang Jahr setzte ihn eine Hüftverletzung für sieben Spiele ausser Gefecht und Ende November fehlte er krankheitsbedingt. (ram/sda)
