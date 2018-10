Digital

Apps

Echte Postkarten aus Papier gratis per App versenden? Ja, das geht!



Schreibst du noch Postkarten von Hand oder nutzt du eine Postkarten-App? Was viele nicht wissen, auch dafür gibt es Apps. Das Prinzip ist denkbar einfach: Foto mit dem Smartphone knipsen, Postkarte mit Foto und persönlichem Grusstext gestalten und auf Versenden tippen. Fertig.

Die digitalen Feriengrüsse werden an ein Postzentrum übermittelt, dort ausgedruckt und die Postkarte flattert nach wenigen Tagen wie gewohnt beim Empfänger in den Briefkasten.

Mittlerweile tummeln sich Dutzende wenn nicht Hunderte Postkarten-Apps in den App-Stores von Apple, Google und Microsoft.

Eine kleine Auswahl an Postkarten-Apps im Vergleich

1. Touchnote

Seit Jahren eine der beliebtesten Postkarten-Apps ist Touchnote. Auf dem iPhone können die Karten mit Grusstext und einem oder mehreren Bildern in beliebige Länder verschickt werden. Die App gibt es auch für Android und Windows Phone, allerdings mit geringerem Funktionsumfang.

Das Herunterladen der App ist gratis. Pro verschickter Postkarte fallen rund 1.50 Franken an. Laut Entwickler werden die Karten je nach Destination innerhalb von 2 bis 5 Arbeitstagen geliefert.

Die Postkarte wird auf dem Smartphone gestaltet ...

... und der Empfänger erhält die Karte wie gewohnt auf Papier mit der Post

2. PostCard Creator

In der Schweiz vermutlich am bekanntesten ist PostCard Creator. Die Gratis-App für Android und iPhone wird von der Post angeboten. Pro Tag kann man eine Postkarte kostenlos senden. Die App schickt Feriengrüsse ausschliesslich in die Schweiz und nach Liechtenstein und bietet im Vergleich zu ähnlichen Postkarten-Apps weit weniger Einstellungsmöglichkeiten.

Weitere Schweizer Postkarten-Apps heissen App2Print, Elco Postkarte sowie Ifolor Postkarten. Der «PC-Tipp» hat alle vier Schweizer Postkarten-Apps ausführlich getestet. Dabei schnitt Elco am besten ab, gefolgt von Ifolor, der Post und App2Print.

3. FunCard

Eine gute Alternative zu PostCard Creator ist die App FunCard der Deutschen Post. Mit FunCard gestaltete Postkarten werden in der Regel binnen 24 Stunden auf Fotopapier gedruckt und über das Versandnetz der Deutschen Post weltweit zugestellt. Der Spass kostet pro Karte 2.20 Franken. FunCard gibt es für Android und iPhone, eine Version für Windows Phone ist in Entwicklung.

4. MyPostCard

Auch mit MyPostCard für das iPhone und Android können Fotos als Postkarte verschickt werden. Das gewünschte Foto wird per Handy-Kamera aufgenommen oder man sucht sich ein Foto auf dem Smartphone oder Instagram aus. Beim Versenden der Postkarte fallen laut Entwickler fix 2 Franken an, egal in welches Land die Karte verschickt wird.

435 Votes zu: Schreibst du noch Postkarten von Hand oder nutzt du eine Postkarten-App? 36% Ich schreibe meine Postkarten von Hand

47% Ich nutze eine Postkarten-App

16% Ich sende gar keine Postkarten mehr

(oli)

