Deutschlands Frauen kassieren höchste EM-Niederlage ihrer Geschichte – die Presseschau

«Die Deutschen waren weiterhin damit beschäftigt, den Schock der ersten 45 Minuten zu verdauen. Die Schwedinnen hatten nun den deutlich höheren Ballbesitz-Anteil, wirklich zwingend wurden sie aber zunächst nicht. Wenn das DFB-Team mal am Ball war, wussten die Spielerinnen wenig damit anzufangen.



Und so bekam die Partie mehr und mehr den Charakter eines besseren Trainingsspiels. Die Deutschen konnten nicht mehr, die Schwedinnen mussten nicht mehr – entsprechend leer blieb der Großchancen-Zettel im zweiten Durchgang. Wück nutzte die Gelegenheit, um Schüller nach einer Stunde auszuwechseln und ihr eine Pause zu gönnen. Doch auch Giovanna Hoffmann, die an ihrer Stelle in der Spitze agierte, kam erwartungsgemäss nicht in gefährliche Positionen.»