Um die Muster im Verhalten, zum Beispiel einer Büro-Crew, zu erkennen, müssten die Daten in eine Cloud gesendet werden – ohne dass Rückschlüsse auf die einzelnen Mitarbeitenden und deren persönlichen Daten gezogen werden können.

Die Geräte liessen sich allerdings jederzeit von Hand wieder einschalten, heisst es in der Mitteilung. Dies sei ein Vorteil gegenüber Zeitschaltuhren.

Zudem registriert die KI, wenn sich das Verhalten der Mitarbeitenden beispielsweise bei häufigerem Homeoffice oder bei Nachtschichten vor Projekt-Deadlines verändert – und passt den Zeitpunkt des Herunterfahrens dementsprechend an.

Das erlernte Muster gibt Aufschluss darüber, wann die Geräte heruntergefahren werden können. So liesse sich der HSLU zufolge bis zu 30 Prozent Energie einsparen, weil die Geräte nicht unnötigerweise im Stand-by-Modus verbleiben.

Die Forschenden des Wohnlabors iHomeLab der HSLU entwickelten gemeinsam mit der Schurter AG eine ausgeklügelte Komponente für elektrische Geräte. Mit dieser lässt sich anhand des Stromverbrauchs bestimmen, wann Geräte wie Drucker, Kaffeemaschinen oder Wasserspender tatsächlich genutzt werden. «Das System sammelt über eine gewisse Zeit Daten und erkennt Muster», lässt sich Andrew Paice, Leiter des iHomeLab, in der Mitteilung zitieren.

Forschende der Hochschule Luzern (HSLU) haben einen auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Algorithmus entwickelt, der lernt, wann elektrische Geräte nicht gebraucht und somit heruntergefahren werden können. Dies könnte insbesondere in Büros Strom einsparen, wo oftmals niemand für das Ausschalten der Geräte zuständig sei , teilte die HSLU am Mittwoch mit.

In Kalifornien ist der Ur-Urgrossvater deines heutigen PCs versteigert worden

So wollen Luzerner Forschende «Bürolisten» helfen, intelligent Strom zu sparen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Work smart, not hard – 21 mal perfekt umgesetzt

Wenn du diese 25 Wahrzeichen alle kennst, kannst du in den Ferien zu Hause bleiben

Uri ersetzt Maskenpflicht an Schulen durch Testpflicht ++ «Situation beruhigt sich nicht»

Schwerer Schlag gegen Hackergruppe REvil – Ermittler nehmen mehrere Verdächtige fest

Die koordinierte Aktion gegen die Ransomware-Bande wurde am Montag von der rumänischen Polizei, dem US-Justizministerium (DOJ) und Europol kommuniziert.

Internationalen Ermittlern ist ein Schlag gegen Hacker gelungen, die für Tausende Ransomware-Attacken auf Organisationen und Unternehmen verantwortlich sein sollen. Das US-Justizministerium teilte am Montag in Washington mit, in Polen sei ein Ukrainer gefasst worden, der im Verdacht stehe, unter anderem hinter der grossen Cyberattacke auf den amerikanischen IT-Dienstleister Kaseya zu stecken.