Neue Funktion soll Gruppenchats bei WhatsApp verbessern

WhatsApp testet eine Funktion, die Gruppenchats übersichtlicher machen soll. Nutzer können künftig sehen, wie viele Personen parallel eine Nachricht tippen.

Gruppen-Chats bei WhatsApp mit vielen Teilnehmern sind vor allem eins: unübersichtlich. Das wollen die Entwickler des beliebten Messengers ändern. Sie testen neben der Einführung von KI-gestützten Zusammenfassungen von Chats derzeit eine neue Funktion zur Verbesserung von Gruppenunterhaltungen, wie die Plattform «WABetainfo» berichtet.

Demnach ist in einer Vorabversion von WhatsApp eine Funktion zu sehen, mit der Nutzer bereits in der allgemeinen Chatliste überblicken können, wie viele Teilnehmer gerade eine Nachricht in einer Gruppe tippen.

So sieht das gemäss einem Screenshot von WABetainfo aus. Bild: wabetainfo

Wie funktioniert das? In der Chatliste ist momentan nur der einzelne Name eines Nutzers zu sehen, der in der entsprechenden Gruppe derzeit etwas tippt. Künftig soll dort stattdessen ein Hinweis wie etwa «2 Personen tippen» angezeigt werden.

Wann treffen neue Nachrichten ein?

Der Hinweis soll laut «WABetainfo» mehr Transparenz über laufende Unterhaltungen bieten – besonders in grossen Gruppen, in denen häufig mehrere Mitglieder gleichzeitig schreiben. Die neue Anzeige könne etwa dabei helfen, besser einzuschätzen, wann neue Nachrichten eintreffen werden und ob sich das Öffnen des Chats lohnt.

Wie es weiter heisst, beschränken die WhatsApp-Entwickler die Funktion derzeit nur auf das Tippen von Nachrichten. Wenn mehrere Nutzer gleichzeitig etwa Sprachnachrichten aufnehmen, bleibt es bei der bisherigen Anzeige und nur ein einzelner Name wird angezeigt.

Die Funktion ist Teil der Testversion 2.25.20.17 für WhatsApp für Android und steht momentan nur Betatestern zur Verfügung. Wann die Entwickler die Funktion für alle Nutzer veröffentlichen, ist nicht bekannt.