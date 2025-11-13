freundlich
DE | FR
burger
Digital
International

Russlands erster humanoider Roboter stürzt bei Präsentation

Russland präsentiert ersten humanoiden Roboter – und der versagt brutal

13.11.2025, 09:1513.11.2025, 09:15
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Nicht weniger als die Filmmusik von «Rocky III» musste herhalten, als am Dienstag der erste russische humanoide Roboter den Faildienstag für sich entdeckte. Die Qualitäten des Geräts wurden an einer Tech-Messe in Moskau einem Fachpublikum präsentiert. Die Musik aus den 80ern schien dabei noch das modernste.

Die Maschine mit dem Namen Aidol wackelte auf die Bühne, hob kurz den rechten Arm, um dann sauber упасть ничком.

Russischer Roboter stürzt bei Präsentation

Video: extern/noelreports.com

упасть ничком bedeutet so viel wie «aufs Gesicht zu fallen». Sofort versuchten Mitarbeiter die Situation zu retten – doch auch das Spannen eines Sichtschutzes verlief nicht ganz wie im Training.

Für den Sturz wurde die Dunkelheit der Halle verantwortlich gemacht. Laut Wladimir Witukin, Gründer der Roboter-Firma, seien die Stereokameras nicht mit den prekären Lichtverhältnissen klargekommen. Das berichtet die Nachrichtenseite meduza. Diese operiert von Lettland aus und wird in Russland als «unerwünschte Organisation» eingestuft.

Beim zweiten Anlauf mit besseren Lichtverhältnissen habe die Präsentation dann geklappt. Der Roboter habe dafür allerdings gestützt werden müssen, berichtet eine Moskauer Nachrichtenagentur. Fast schon philosophisch deutet Entwickler Witukin den Vorfall: «Genau das ist Echtzeitlernen: Wenn ein erfolgreicher Fehler zu Wissen wird und ein erfolgloser zu Erfahrung. Ich hoffe, dass dieser Fehler zu Erfahrung wird.»

Aidols Stärke, so Alexej Jusakow, Chef der Nationalen Technologie Initiative (NTI), sei sowieso nicht das Gehen, sondern seine Fähigkeit, 12 Grundemotionen per Gesichtsausdruck zu kommunizieren. Ob Enttäuschung auch zu diesem Katalog gehört, ist uns nicht bekannt.

Und jetzt alle im Chor:
«Trying hard now!
It’s so hard now!
Trying hard now …»

«Wir machen keine Roboter, wir machen Menschen»

Video: watson/hanna dedial
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Junge Schweizer werden Robotik-Weltmeister
1 / 10
Junge Schweizer werden Robotik-Weltmeister
Die Aargauer Kantischüler Quirin Meier und Mael Strasser haben es bei der World Robot Olympiad (7. - 9. November 2023 in Panama) auf den ersten Platz geschafft.
quelle: wro schweiz / alexander hauschopp
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Atlas ist tot, lang lebe Atlas! Das ist der Nachfolger des Boston-Dynamics-Roboters
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
40 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Magnum
13.11.2025 09:28registriert Februar 2015
Zuerst macht er läppischste Gänseschrittchen, dann hebt er den Arm, immerhin nicht gestreckt wie Elon, sondern eher, als ob er einen doppelten Wodka bestellen wollte. Und dann упасть ничком.

Hightech-Land Russland, my ass.
421
Melden
Zum Kommentar
avatar
Haarspalter
13.11.2025 09:32registriert Oktober 2020
„Russland präsentiert ersten humanoiden Roboter – und der versagt brutal“

Also wir sprechen von Vladimir Putin - richtig?
290
Melden
Zum Kommentar
40
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Tesla kollabiert in Deutschland
3
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
4
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
5
Russland baut im Eiltempo Strassenbrücke nach Nordkorea – das steckt dahinter
Meistkommentiert
1
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
2
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
3
Femizid von Rupperswil: Beschuldigter übergoss seine Frau mit heissem Öl
4
«Verrat an Millionen von Amerikanern» – bei den Demokraten fliegen die Fetzen
5
Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
3
Capelas Houston schlägt Georges Wizards +++ Halbfinals und Final 2028 im Wembley
4
Ab 2026 müssen alle Wehrpflichtigen bis 40 in den Zivilschutz
5
Ambri holt einen Slowaken +++ Aus familiären Gründen: Linus Omark verlässt Lugano
Senior will in Frankreich zum Arzt – doch die Reise nimmt komplett unerklärliches Ende
Ein 85-Jähriger wollte eigentlich nur zum Arzt fahren. Dann verlor er die Orientierung – und hielt einfach nicht an. 20 Stunden später fand er sich am anderen Ende Europas wieder.
Eigentlich wollte er nur zu einem Arzttermin: Ein Rentner aus Frankreich hat bei einem einfachen Weg in einen Nachbarort komplett die Orientierung verloren und ist immer weiter gefahren. Schliesslich landete er im 1500 Kilometer entfernten Kroatien. Das berichten mehrere französische Medien.
Zur Story