Russland präsentiert ersten humanoiden Roboter – und der versagt brutal

Patrick Toggweiler Folge mir

Nicht weniger als die Filmmusik von «Rocky III» musste herhalten, als am Dienstag der erste russische humanoide Roboter den Faildienstag für sich entdeckte. Die Qualitäten des Geräts wurden an einer Tech-Messe in Moskau einem Fachpublikum präsentiert. Die Musik aus den 80ern schien dabei noch das modernste.

Die Maschine mit dem Namen Aidol wackelte auf die Bühne, hob kurz den rechten Arm, um dann sauber упасть ничком.

Russischer Roboter stürzt bei Präsentation Video: extern/noelreports.com

упасть ничком bedeutet so viel wie «aufs Gesicht zu fallen». Sofort versuchten Mitarbeiter die Situation zu retten – doch auch das Spannen eines Sichtschutzes verlief nicht ganz wie im Training.

Für den Sturz wurde die Dunkelheit der Halle verantwortlich gemacht. Laut Wladimir Witukin, Gründer der Roboter-Firma, seien die Stereokameras nicht mit den prekären Lichtverhältnissen klargekommen. Das berichtet die Nachrichtenseite meduza. Diese operiert von Lettland aus und wird in Russland als «unerwünschte Organisation» eingestuft.

Beim zweiten Anlauf mit besseren Lichtverhältnissen habe die Präsentation dann geklappt. Der Roboter habe dafür allerdings gestützt werden müssen, berichtet eine Moskauer Nachrichtenagentur. Fast schon philosophisch deutet Entwickler Witukin den Vorfall: «Genau das ist Echtzeitlernen: Wenn ein erfolgreicher Fehler zu Wissen wird und ein erfolgloser zu Erfahrung. Ich hoffe, dass dieser Fehler zu Erfahrung wird.»

Aidols Stärke, so Alexej Jusakow, Chef der Nationalen Technologie Initiative (NTI), sei sowieso nicht das Gehen, sondern seine Fähigkeit, 12 Grundemotionen per Gesichtsausdruck zu kommunizieren. Ob Enttäuschung auch zu diesem Katalog gehört, ist uns nicht bekannt.

Und jetzt alle im Chor:

«Trying hard now!

It’s so hard now!

Trying hard now …»