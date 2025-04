«Wer mit Freundinnen, Freunden und Angehörigen in den Balkanländern per Telefon in Kontakt bleiben möchte, telefoniert optimalerweise über eine Messaging-App wie WhatsApp. Vor Ort ist eine Reise-eSIM-Karte in der Regel eine gute Wahl. Bei verschiedenen Anbietern bezahlen Sie pro Gigabyte Datenvolumen – je nach Menge und Gültigkeitsdauer – weniger als umgerechnet 1 Schweizer Franken.»