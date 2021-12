Bewegte Cyberbunker-Geschichte

CyberBunker war ein kommerzieller Internet Service Provider (ISP) mit Sitz in den Niederlanden und Deutschland. Das eng mit den kriminellen Aktivitäten der Kunden verbundene Unternehmen warb als Bulletproof-Hoster mit hochsicheren Diensten und betrieb seine Infrastruktur zweimal über mehrere Jahre in ehemaligen Militäranlagen.Namensgebend war der erste Standort, den die Verantwortlichen 1996 erwarben. Es handelte sich um einen ehemaligen NATO-Kommandobunker in der niederländischen Gemeinde Kloetinge in der Provinz Zeeland.Nach einem Brand im Jahre 2002 wurde ein Drogenlabor in einem untervermieteten Teil des Bunkers entdeckt. Das Rechenzentrum wurde daraufhin nicht wieder in Betrieb genommen und 2010 an eine Firma weiterverkauft, die später Konkurs anmeldete. Die Firma CyberBunker täuschte ihren Kunden in den Folgejahren vor, ihre Infrastruktur weiterhin im ehemaligen NATO-Bunker zu betreiben, während das tatsächliche Datenzentrum in Amsterdam lag.2013 erwarb Cyberbunker die ehemalige Kaserne Mont Royal mit dem in den 1970er Jahren erbauten Bunker des ehemaligen Amts für Wehrgeophysik im westdeutschen Traben-Trarbach. Bereits 2013 gab es erste Hinweise auf eine möglicherweise illegale Nutzung des Bunkers. Ab 2015 ermittelte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gegen den Betreiber des Bunkers. Im September 2019 wurde er im Rahmen einer Razzia von der deutschen Polizei mit 650 Einsatzkräften durchsucht und stillgelegt.Quelle: wikipedia.org