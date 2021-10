Ein Gate, ein Restaurant oder das Check-in zu finden, wird dank Google-Maps-App noch einfacher. Der Haken: Man liefert damit dem US-Konzern noch mehr Daten. Bild: Flughafen Zürich

Orientierungslos am Flughafen Zürich? Google will dir mit «Live View» helfen

Google Maps lotst Ortsunkundige neu mit Augmented Reality durch den grössen Schweizer Flughafen. Eine Weltpremiere.

Wer sich am Flughafen Zürich nicht mit herkömmlichen Mitteln zu orientieren weiss, kann sich nun auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz abstützen: Das Handy zeigt dank der «Live View»-Funktion von Google Maps den Weg zum gesuchten Gate, Restaurant oder Lift an.

Der Flughafen Zürich ist der erste Flughafen weltweit, beim dem das Google-Feature freigeschaltet wird, teilten die beiden Unternehmen am Freitag mit.

«Mittels Kamera und direkten Weganweisungen auf dem Kamerabild werden Passagiere sowie Besucherinnen und Besucher an die gewünschten Orte am Flughafen navigiert.»

Wie geht das?

Bei der Funktion handelt es sich um sogenannte «erweiterte Realität», auf Englisch Augmented Reality: Auf dem Bildschirm des Smartphones wird das Live-Bild der Kamera gezeigt, und dieses Bild der direkten Umgebung wird auf dem Bildschirm mit Pfeilen und Hinweisen überlagert.

Damit finden Reisende, die den Flughafen Zürich nicht kennen oder über keinen guten Orientierungssinn verfügen, einfach den richtigen Weg.

«Für unsere Passagiere, die oft nicht ortskundig sind und zudem eine fremde Sprache sprechen, ist Google Maps Live View eine wertvolle Hilfe, sich am Flughafen Zürich noch besser zurecht zu finden.» Stefan Gross, Chief Commercial Officer, Flughafen Zürich

Wie nutzt man das?

Um Google Maps Live View zu nutzen, brauchen Userinnen und User nur die Google-Maps-App auf ihrem Handy zu öffnen, das Ziel einzugeben und das «Live-View»-Symbol, das einer Kompass-Nadel gleicht, zu wählen. Anschliessend werde die Kamera gestartet und der Weg sowie wichtige Informationen würden direkt im Kameramodus eingeblendet.

Ist das neu?

Ja. Die Flughafen Zürich AG und Google Schweiz haben das Projekt aber bereits Mitte 2018 gestartet. Dabei wurden zahlreiche Aufnahmen der Innenräume des Flughafens und der Circle-Aussenflächen gemacht. Diese werden bei der Nutzung der «Live View»-Funktion nun im Hintergrund laufend mit den aktuellen Kamerabildern abgeglichen.

Für 2022 sind am Flughafen Zürich neue Funktionen von Google Maps in Planung. «Eine konstante Weiterentwicklung der intuitiven Navigation ist damit sichergestellt», heisst es in der Mitteilung.

