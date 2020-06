Digital

Schweiz

Italien lanciert Tracing-App «Immuni» – diese Fakten sollte man kennen



Bild: keystone

Italien lanciert Tracing-App «Immuni» – diese Fakten sollten auch Schweizer kennen

Die italienische Corona-Warn-App ist für Android-Smartphones und iPhones verfügbar und kann auch hierzulande installiert werden. Dieser Beitrag beantwortet die wichtigsten Fragen aus Schweizer Sicht.

Was ist passiert?

Die italienische Corona-Warn-App «Immuni» ist am 1. Juni im App Store von Apple und im Google Play Store veröffentlicht worden und nun auch für Schweizer Smartphone-User verfügbar. Es handelt sich um eine auf Bluetooth Low Energy basierende Proximity-Tracing-App, die die Apple-Google-Schnittstelle (Notification Exposure API) implementiert hat. Die App soll die User auf eine mögliche Ansteckung hinweisen, nachdem sie in relativ engem Kontakt standen mit Infizierten.

Wegen der vielen italienischen Grenzgänger, die im Tessin arbeiten, kommt Italiens Covid-19-Bekämpfung aus Schweizer Sicht eine besondere Bedeutung zu. Die nationalen Warn-Apps der benachbarten Länder sollten in Zukunft kompatibel sein und Daten anonym austauschen können. Bis zur Realisierung dieses «Roamings» dürfte es noch dauern. In der Schweiz muss das Parlament noch den gesetzlichen Rahmen für die SwissCovid-App schaffen (siehe unten).

Wie sieht die «Immuni»-App aus?

In der folgenden Bildstrecke zeigen wir die wichtigsten Screenshots zur iPhone-Version der «Immuni»-App.

Die Inbetriebnahme der App im YouTube-Video (auf Italienisch)

Ist die App freiwillig?

Ja, die Nutzung erfolgt freiwillig. Dies ist auch eine Vorgabe von Apple und Google, die für alle Tracing-Apps gilt, die die «Notification Exposure»-Software verwenden.

Wo kann man die «Immuni»-App beziehen?

In Apples App Store (für iOS) sowie im Google Play Store.

Was bringt die italienische Corona-Warn-App?

Das ist noch nicht bekannt.

Ab dem 8. Juni sollen in vier italienischen Regionen technische Tests mit der App durchgeführt werden. Begonnen werde in Ligurien, den Abruzzen, Marken und Apulien.

Gemäss einer repräsentativen Studie vom 26. Mai sagten nur 44 Prozent der befragten Italiener, dass sie Immuni wahrscheinlich oder sicher herunterladen würden, während 24 Prozent die App definitiv nicht nutzen wollten.

Wie sicher ist die App?

Das ist nicht bekannt.

Es handelt sich um ein Open-Source-Projekt, der bei Github veröffentlichte Programmcode kann von unabhängigen IT-Sicherheitsexperten überprüft werden.

In Italien gab es eine heftige öffentliche Debatte über mögliche Verletzungen der Privatsphäre, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Die Regierung versichere, dass keine persönlichen Daten der Nutzer gesammelt würden und auch keine Geolokalisierung (über GPS) stattfinde.

Bild: keystone

Die «Immuni»-App basiert auf dem Ansatz der dezentralen Datenspeicherung (auf den Smartphones selbst). Es ist der Ansatz, den das Konsortium DP-3T unter Federführung der Eidgenössisch-Technischen Hochschulen Lausanne (EPFL) und Zürich (ETHZ) erarbeitet hat und den Apple und Google mit der «Exposure Notification»-Software unterstützen.

Laut Reuters-Bericht müssen alle von der Immuni-App aufgezeichneten Kontaktprotokolle gelöscht werden, sobald die durch Covid-19 verursachte Gesundheitskrise vorbei ist, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2020.

Können Schweizer User die italienische App installieren?

Ja, das ist möglich.

Sinnvoll ist die Nutzung der «Immuni»-App auf Schweizer Smartphones für Leute, die nach Italien reisen. Wobei derzeit nicht bekannt ist, ob die App zuverlässig funktioniert.

Zudem müssen Schweizer iPhone-User wissen, dass immer nur eine nationale Corona-Warn-App auf dem Gerät aktiviert sein kann. Dies dürfte auch für Android gelten.

«Es kann immer nur eine App über einen möglichen Kontakt benachrichtigen. Mitteilungen anderer Apps werden deaktiviert.»

Zu der grenzüberschreitenden Funktionsweise der nationalen Corona-Warn-Apps hat das Konsortium DP-3T die wissenschaftliche Vorarbeit geleistet. Zur Umsetzung durch die staatlichen Gesundheitsbehörden liegen eine Angaben vor. Das heisst, dass Smartphone-User zumindest vorläufig die verschiedenen nationalen Apps nutzen sollten.

Wann wird die Schweizer Tracing-App lanciert?

Das ist noch nicht bekannt. Laut Bundesrat soll dies noch vor Ende Juni möglich sein.

Morgen Mittwoch findet an der Sommersession des Eidgenössischen Parlaments die Debatte des Ständerats statt zu dem vom Bund geplanten Tracing-System und den rechtlichlichen Rahmenbedingungen für die SwissCovid-App.

Am 8. Juni soll sich dann noch der Nationalrat mit der vorgeschlagenen Änderung des Epidemiengesetzes befassen. Erst nach der Zustimmung der beiden Kammern des Parlaments kann die Corona-Warn-App lanciert werden.

Ist es legal, die Schweizer Testversion zu nutzen?

Ja.

Die Pilotphase hat am 25. Mai begonnen und die Testversion für Android und fürs iPhone wurde auch von zahlreichen Smartphone-Usern installiert, die nicht zur offiziellen, vom Bund eingeladenen Testgruppe gehören.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) fordert alle User, die nicht offiziell eingeladen wurden, auf, die Testversion der Schweizer Tracing-App zu löschen. Nachdem dies watson am Samstag berichtete, kursierten offenbar bei Twitter und Co. Gerüchte, man müsse die App löschen, sonst drohe eine Strafe. Die Nutzung sei weder rechtswidrig noch strafbar, betont der Rechtsanwalt und Digitalexperten Martin Steiger in einem am Montag veröffentlichten Blog-Beitrag.

Welche Länder haben eine Tracing-App?

Corona-Warn-Apps sind bereits in diversen Ländern weltweit lanciert worden. Doch erst mit der «Exposure Notification»-Software von Apple und Google soll die effiziente Funktionsweise der Bluetooth-Distanzschätzungen und der Datenaustausch zwischen Android-Geräten und iPhones gewährleistet sein. Die folgenden Länder haben bereits eine App mit der entsprechenden Apple-Google-API:

Lettland (die Apturi-App ist offiziell seit 29. Mai verfügbar)

Italien (Immuni-App, seit 1. Juni)

Schweiz (Pilotphase seit 25. Mai, die SwissCovid-App ist noch nicht offiziell lanciert worden)

