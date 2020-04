Digital

Schweizer fürchten Überwachung durch Contact-Tracing-App



Schweizer fürchten Überwachung durch Contact-Tracing-App – und wollen sie trotzdem nutzen

Die vom DP-3T-Konsortium entwickelte Corona-Warn-App hat bei der Bevölkerung einen Vertrauensvorschuss. Allerdings müssen die Verantwortlichen transparent informieren. Speziell gefordert ist der Bund.

Gemäss einer neuen wissenschaftlichen Erhebung sehen 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung bei einer Contact-Tracing-App das Risiko, dass die Anwendung zu einer stärkeren staatlichen Überwachung führen könnte. Eine Mehrheit hat dennoch vor, die Corona-Warn-App zu nutzen.

Die Resultaten stammen von einer repräsentativen, landesweite Befragung der ZHAW School of Management and Law, die im Zeitraum vom 17. bis 26. April 2020 stattfand. Am Mittwoch wurde per Medienmitteilung informiert.

«Die Studie untersuchte die Einstellung gegenüber einer App zur freiwilligen, anonymen Kontaktnachverfolgung via Bluetooth, wie sie in der Schweiz zur Eindämmung von Coronainfektionen geplant ist.»

Dieses App-Konzept entspreche der europäischen Initiative «DP-3T», die Datenschutzrisiken bei der Nutzung von Contact-Tracing-Apps zu reduzieren versuche.

Was sind die Bedenken der Bevölkerung?

Staatliche Überwachung

Fehlalarme

Hackerangriffe

Nico Ebert, Dozent am Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW, wird in der Medienmitteilung zitiert:

«Trotz der hohen grundsätzlichen Akzeptanz gibt es in der Bevölkerung offenbar einige Bedenken – selbst gegenüber einer Contact-Tracing-App, die keine Standort- und Bewegungsdaten erfasst»

Neben der Überwachungsgefahr befürchten rund 40 Prozent der befragten Personen, dass die App nicht richtig funktioniert und beispielsweise Fehlalarme auslösen könnte.

Etwa 30 Prozent sorgten sich, dass ihr Smartphone leichter gehackt werden könnte.

Festzuhalten bleibt, dass noch keine öffenlichen Informationen vorliegen, was die Zuverlässigkeit der in Entwicklung befindlichen Schweizer Contact-Tracing-App betrifft. An der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) laufen seit Wochen App-Tests, an denen auch Angehörige der Schweizer Armee teilnehmen. Das Schweizer Fernsehen hat am vergangenen Freitag über die Versuche berichtet.

Wird die Corona-Warn-App infrage gestellt?

Nein. Die repräsentative Befragung zeigt ein relativ hohe Akzeptanz seitens der Schweizer Bevölkerung.

grafik: zhaw

Wie die Studie weiter zeige, «beabsichtigen fast 9 von 10 Befragten, eine allfällige eigene SARS-CoV-2-Infektion auf jeden Fall oder wahrscheinlich in der App zu melden.»

«Eine grosse Mehrheit würde auch der Aufforderung der App folgen, eigene Kontakte stärker zu reduzieren oder sich in häusliche Quarantäne zu begeben, wenn ein erhöhtes persönliches Infektionsrisiko vorliegt.»

Dazu kommentiert Nico Ebert:

«Zumindest in Bezug auf das beabsichtigte Nutzungsverhalten der Menschen wäre somit eine Voraussetzung gegeben, damit die App ihren Zweck erfüllen kann.»

Warum wollen die meisten Schweizer die App nutzen?

Als Gründe für die Nutzung der App nannten die Befragten laut Medienmitteilung:

vor allem das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Allgemeinheit (73 Prozent)

(73 Prozent) und den Schutz von Familie und Freunden (67 Prozent).

(67 Prozent). Die Hälfte der Befragten wolle «ausserdem zur Reduktion von Todesfällen unter älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen beitragen».

Was sollte der Bund aus der Studie lernen?

Dazu rät Michael Widmer, Dozent am Zentrum für Sozialrecht der ZHAW:

«Es ist deshalb wichtig, bei der Einführung einer Contact-Tracing-App auf diese Sorgen einzugehen. So braucht es etwa Transparenz über die genaue Funktionsweise der App und über Massnahmen zur Wahrung des Datenschutzes.»

Die Studien-Verfasser geben zu Bedenken, dass sich von den heutigen Absichten der Bevölkerung nicht zwingend auf die spätere tatsächliche Nutzung schliessen lasse.

Die Resultate seien vergleichbar mit denen in anderen europäischen Ländern.

Wie war die Studie angelegt?

Dazu schreiben die Verantwortlichen vom Institut für Wirtschaftsinformatik und dem Zentrum für Sozialrecht der ZHAW School of Management and Law:

An der Umfrage nahmen rund 2000 Personen aus allen Landesteilen teil. Grundlage war das Szenario einer App, die keine Standort- und Bewegungsdaten erfasst. Sie registriert stattdessen via Bluetooth anonym längere Kontakte zu anderen App-Nutzenden und informiert diese, wenn sie sich in der Nähe einer Person befunden haben, die eine Infektion gemeldet hat. Das Konzept entspricht der europäischen Initiative «DP-3T», die Datenschutzrisiken bei der Nutzung von Contact-Tracing-Apps zu reduzieren versucht. quelle: medienmitteilung

Kommentar des Redaktors

Der Vertrauensvorschuss seitens der Schweizer Bevölkerung für die geplante freiwillige (!) Contact-Tracing-App ist erfreulich. Doch der Teufel steckt im Detail.

Wir wissen, dass das Contact Tracing (herkömmlich und digital) seine volle Wirkung nur entfalten kann, wenn Verdachtsfälle umgehend getestet werden. Denn schliesslich will man, wenn man telefonisch oder per App einen Warnhinweis erhalten hat, möglichst rasch herausfinden, ob man tatsächlich infiziert ist. (Sonst würde man ja vielleicht unnötigerweise mehrere Wochen in Quarantäne verbringen.)

Abgesehen von der Transparenz, die seitens DP-3T-Konsortium vorbildlich ist, steht der Bund in der Pflicht. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) muss zusammen mit weiteren Behörden eine funktionierende Infrastruktur schaffen, in die die nationale Corona-Warn-App eingebettet ist.

Und man muss vor der Lancierung über die Risiken (IT-Sicherheit) informieren, damit die Smartphone-Nutzer nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden können.

Was man über Corona-Warn-Apps wissen muss Contact Tracing (CT) meint die Rückverfolgung von Infektionsketten. Ziel ist es, die (unbemerkte) Verbreitung von gefährlichen Infektionskrankheiten einzudämmen oder im besten Fall zu stoppen. Konkret sollen Menschen gewarnt werden, die über eine gewisse Zeit in relativ engem körperlichen Kontakt standen mit einer infizierten Person und sich angesteckt haben könnten, ohne es zu wissen.



Zu Beginn der Corona-Krise in der Schweiz wurde Contact Tracing übers Telefon gemacht, das heisst, Infizierte (in Quarantäne) wurden angerufen und zu ihrem Umfeld befragt, das sie vielleicht angesteckt hatten. Wegen der exponentiellen Zunahme der Infektionen war dieses System allerdings bald einmal überlastet, es soll aber in der Phase vor der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen und nach dem Lockdown verstärkt werden.



Contact Tracing per Smartphone-App läuft ohne menschliches Zutun. Die Mobilgeräte registrieren über ihre Bluetooth-Verbindung automatisch und anonym, wenn sie sich über eine gewisse Zeit in unmittelbarer Nähe befunden haben. Erst später, und nur wenn eine Infektion durch einen medizinischen Test bestätigt worden ist, kann die erkrankte Person andere App-User, die sie vielleicht angesteckt hat, schnell und diskret warnen.



Singapur hat im März 2020 als einer der ersten Staaten eine auf der Messung von Bluetooth-Signalen basierende CT-App lanciert und damit gewisse Erfolge bei der Bekämpfung von Covid-19 erzielt. Nun wird in Europa und weltweit an Apps gearbeitet für iPhones und Android-Geräte.



Beim dezentralen Ansatz gilt der Grundsatz Privacy by Design: Die Datenverarbeitung (zur Berechnung des Infektionsrisikos) erfolgt ausschliesslich auf dem Gerät. Nur bei einer offiziell bestätigten Infektion und der Einwilligung des Users werden dessen anonymisierte Kontakt-Daten an einen Server überragen, die es ermöglichen, Dritte zu warnen, und den Datenschutz zu gewährleisten.



Beim zentralen Ansatz werden die Daten an einen staatlich kontrollierten Server übermittelt, wo das Infektionsrisiko berechnet wird. Diese System-Architektur wird von über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern rund um den Globus als problematisch bezeichnet, weil der System-Betreiber nachträglich und heimlich Funktionen ändern oder zusätzlich einführen könnte («Mission Creep»).



Apple und Google haben angekündigt, dezentrale CT-Apps durch eine technische Kooperation zu unterstützen, sie stellen Programmierschnittstellen zur Verfügung, die den Datenaustausch zwischen Android- und iOS-Geräten erleichtern. Zudem wollen die US-Techkonzerne die CT-Technik in einem weiteren Schritt direkt in die beiden weltweit dominierenden mobilen Betriebssysteme integrieren.



Freiwillige Nutzung ist laut Apple und Google Bedingung und wird auch von unabhängigen IT-Experten, etwa vom Chaos Computer Club (CCC), gefordert. Das heisst, Contact Tracing kann nicht vom Staat erzwungen werden, sondern darf nur mit Zustimmung der User erfolgen (Opt-in).

