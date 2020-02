Ein schwerer Bug in einer neuen Version von Windows 10 lässt offenbar lokale Desktop-Dateien verschwinden. Und ein Sicherheits-Update musste nach gravierenden Problemen zurückgezogen werden.

Einmal mehr sorgen Updates für Windows 10 für Unruhe und negative Schlagzeilen. Nach der Aktualisierung mit der Bezeichnung KB4532693 sollen bei betroffenen Usern Desktop-Dateien ungewollt verschwunden sein.

Winfuture.de schreibt: