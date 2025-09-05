recht sonnig16°
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

BMW zeigt den iX3 – erstes Serien-Elektroauto der «Neuen Klasse»

BMW iX3, präsentiert am 5. September 2025.
Das neue Elektro-SUV soll im März 2026 auf den Markt kommen.Screenshot: YouTube

BMW zeigt den iX3 – erstes Serien-Elektroauto der «Neuen Klasse»

Der BMW-Konzern hat das erste Serienfahrzeug seiner neuen Elektro-Plattform präsentiert. Los geht’s mit einem Mittelklasse-SUV.
05.09.2025, 15:3805.09.2025, 15:38
Mehr «Digital»

Der neue BMW iX3 ist das erste Modell der komplett neu entwickelten Elektro-Plattform «Neue Klasse» und soll BMW technisch wie wirtschaftlich in eine neue Ära führen.

Fachleute sehen im Erfolg oder Misserfolg des seit Jahren angekündigten und entwickelten Konzepts einen entscheidenden Faktor für die Zukunft des Konzerns, der zuletzt deutliche Gewinnrückgänge hinnehmen musste.

Was kann der iX3?

Mit einer Reichweite von 800 Kilometern, effizienteren Batterien und Antrieb und kürzeren Ladezeiten verspricht der iX3 technische Fortschritte.

In diesem Video gehen die iX3-Designer ins Detail:

Video: YouTube/BMW Group

Auch der Elektroautos oft vorgeworfene CO2-Rucksack soll schrumpfen: Nach 21'500 Kilometern soll dieser Nachteil aus der Herstellung im Vergleich zu einem gleichwertigen Verbrenner durch den CO2-ärmeren Betrieb ausgeglichen sein. Zudem wird das neue Bedienkonzept Panoramic iDrive mit dem iX3 eingeführt.

Was kostet er?

Zum. Marktstart der Neuen Klasse im Frühjahr 2026 werde der BMW iX3 50 (NA5) die einzige verfügbare Variante sein, zu einem Preis von mindestens 68'900 Euro. Mit dem etwas später startenden Einstiegsmodell soll der Preis auf rund 60'000 Euro (56'000 Fr.) sinken.

Welche Strategie verfolgt der Autokonzern?

Man habe sich bei der Neuen Klasse bewusst für den Start in einem Segment mit hohen Stückzahlen entschieden, betont Konzernchef Oliver Zipse. Die Neue Klasse sei nicht für die Nische gemacht. Und auch das nächste Modell soll mit der 3er-Reihe aus BMWs Brot-und-Butter-Geschäft kommen.

Die BMW-Manager betonen zwar stets, einen technologieoffenen Ansatz zu verfolgen, hier zeigen die Münchner allerdings klar, dass sie zum Stromer stehen. Der hat aus wirtschaftlicher Sicht aber einen Nachteil: Bisher gelten Elektroautos nämlich als deutlich margenschwächer als Verbrenner.

Auch hier soll die Neue Klasse einen Sprung nach vorne bringen und die Unterschiede verringern, wenn nicht auf Dauer sogar verschwinden lassen. Genaue Zahlen nennt BMW zwar nicht, mehr Gewinn könnte der Hersteller nach mehreren deutlichen Rückgängen aber gut gebrauchen.

Für BMW-Fans: Hier erzählen die Topmanager des Autokonzerns (unkritisch), was sie sich dabei gedacht haben:

Video: YouTube/BMW Group

Quellen

(dsc)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Grace Geyoro wird die teuerste Fussballerin +++ GC holt Ex-St.Galler Diaby
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
ZSC verlängert mit Hrubec und Lehtonen +++ Frédérik Gauthier kehrt zu Ajoie zurück
4
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
5
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
Meistgeteilt
1
Verletzte nach Angriff im Westjordanland + Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Trump wird nicht amused sein: So viele Arbeitslose in den USA wie seit Pandemie nicht mehr
5
Ein Fest für Actionfans: Endlich gibt es die Ballerorgie Gears of War auch für die Playstation
Für Scienceindustries überwiegen die Vorteile der Bilateralen III
Der Wirtschaftsverband Scienceindustries unterstützt das Paket der bilateralen Verträge III mit der EU. In Zeiten geopolitischer Unsicherheiten seien stabile Beziehungen zur wichtigsten Handelspartnerin der Schweiz zentral.
Zur Story