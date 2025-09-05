Das neue Elektro-SUV soll im März 2026 auf den Markt kommen. Screenshot: YouTube

BMW zeigt den iX3 – erstes Serien-Elektroauto der «Neuen Klasse»

Der BMW-Konzern hat das erste Serienfahrzeug seiner neuen Elektro-Plattform präsentiert. Los geht’s mit einem Mittelklasse-SUV.

Der neue BMW iX3 ist das erste Modell der komplett neu entwickelten Elektro-Plattform «Neue Klasse» und soll BMW technisch wie wirtschaftlich in eine neue Ära führen.

Fachleute sehen im Erfolg oder Misserfolg des seit Jahren angekündigten und entwickelten Konzepts einen entscheidenden Faktor für die Zukunft des Konzerns, der zuletzt deutliche Gewinnrückgänge hinnehmen musste.

Was kann der iX3?

Mit einer Reichweite von 800 Kilometern, effizienteren Batterien und Antrieb und kürzeren Ladezeiten verspricht der iX3 technische Fortschritte.

In diesem Video gehen die iX3-Designer ins Detail: Video: YouTube/BMW Group

Auch der Elektroautos oft vorgeworfene CO2-Rucksack soll schrumpfen: Nach 21'500 Kilometern soll dieser Nachteil aus der Herstellung im Vergleich zu einem gleichwertigen Verbrenner durch den CO2-ärmeren Betrieb ausgeglichen sein. Zudem wird das neue Bedienkonzept Panoramic iDrive mit dem iX3 eingeführt.

Was kostet er?

Zum. Marktstart der Neuen Klasse im Frühjahr 2026 werde der BMW iX3 50 (NA5) die einzige verfügbare Variante sein, zu einem Preis von mindestens 68'900 Euro. Mit dem etwas später startenden Einstiegsmodell soll der Preis auf rund 60'000 Euro (56'000 Fr.) sinken.

Welche Strategie verfolgt der Autokonzern?

Man habe sich bei der Neuen Klasse bewusst für den Start in einem Segment mit hohen Stückzahlen entschieden, betont Konzernchef Oliver Zipse. Die Neue Klasse sei nicht für die Nische gemacht. Und auch das nächste Modell soll mit der 3er-Reihe aus BMWs Brot-und-Butter-Geschäft kommen.

Die BMW-Manager betonen zwar stets, einen technologieoffenen Ansatz zu verfolgen, hier zeigen die Münchner allerdings klar, dass sie zum Stromer stehen. Der hat aus wirtschaftlicher Sicht aber einen Nachteil: Bisher gelten Elektroautos nämlich als deutlich margenschwächer als Verbrenner.

Auch hier soll die Neue Klasse einen Sprung nach vorne bringen und die Unterschiede verringern, wenn nicht auf Dauer sogar verschwinden lassen. Genaue Zahlen nennt BMW zwar nicht, mehr Gewinn könnte der Hersteller nach mehreren deutlichen Rückgängen aber gut gebrauchen.

Für BMW-Fans: Hier erzählen die Topmanager des Autokonzerns (unkritisch), was sie sich dabei gedacht haben: Video: YouTube/BMW Group

