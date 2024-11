La région de la Gruyère déploie un harmonieux paysage de montagnes, avec le château de Gruyères au premier plan. image: Jan Geerk

Trois raisons de partir en excursion en Gruyère

Avec ses collines verdoyantes, les sommets des Préalpes fribourgeoises, ses petites villes pittoresques et ses nombreuses spécialités gastronomiques, la Gruyère est à découvrir. Nous avons répertorié pour vous ses plus belles destinations.

muriel schindler

La Gruyère offre une nature préservée, des expériences authentiques et de charmantes cités au riche patrimoine culturel. Grâce à l’excellent réseau des transports publics suisses, explorez confortablement cette magnifique contrée, dans le respect de l’environnement. Mais ce n’est pas tout: la Gruyère compte de nombreuses spécialités culinaires, aussi chargées d’histoire que ses modes de vie et ses traditions.

Une célèbre spécialité fromagère

Sous les yeux des visiteuses et visiteurs, le maître fromager fabrique jusqu’à 48 meules de Gruyère AOP par jour. image: La Maison du Gruyère

La Gruyère est le berceau de différents fromages connus dans toute la Suisse et bien au-delà des frontières, tout particulièrement le Gruyère AOP et le Vacherin Fribourgeois AOP. Le Gruyère est un fromage à pâte dure fabriqué à partir de lait cru de vaches des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et du Jura, ainsi que de quelques communes du canton de Berne.

La fromagerie de démonstration moderne, près de Gruyères, explique le procédé de fabrication de cette spécialité de caractère. Plusieurs sentiers des fromageries livrent également de précieuses informations à son sujet. Quant au Vacherin Fribourgeois AOP, il s’agit d’un fromage à pâte mi-dure au lait de vache, fabriqué exclusivement dans le canton de Fribourg. Ces deux fromages se marient parfaitement dans la fondue, elle aussi considérée comme une spécialité de la Gruyère.

Chocolat: le goût divin de la région

Composez vos propres créations dans l’atelier du chocolat. image: Maison Cailler

Que serait la Gruyère sans son délicieux chocolat? La maison Cailler, l’une des plus anciennes chocolateries de Suisse, est l’un des symboles de cette région. Elle crée son chocolat à partir de cacao durable, de lait de la région et d’ingrédients de qualité supérieure. Dans la célèbre usine Cailler, venez observer sa fabrication et plonger dans l’univers fascinant de cette gourmandise.

Dessert: meringues à la crème double

Les meringues à la crème double, un dessert traditionnel de la Gruyère. image: UFT_FTV

Les meringues à la crème double sont un dessert traditionnel de la Gruyère. Cette crème onctueuse, obtenue à partir du lait de la région, contient au moins 45% de matières grasses. Elle est associée à une meringue croustillante, composée d’ingrédients simples (blanc d’œuf et sucre) travaillés avec un grand savoir-faire pour donner naissance à cette délicieuse spécialité. Une gourmandise légère et aérienne, généralement accompagnée de fruits rouges ou de glace