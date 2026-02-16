Economiser de l'énergie en famille, c'est encore plus difficile qu'en solitaire. Image: Shutterstock

Madame Energie

Pourquoi mon ex a besoin d'un pommeau de douche économique

Certaines coïncidences ressemblent à des signes du destin: Madame Energie retrouve son ex. Mais au lieu de se perdre dans les souvenirs, ils débattent de la durée des douches de la fille de monsieur.

Sabina Galbiati Suivez-moi

21 ans plus tard, nous nous retrouvons dans la vieille ville de Bâle, comme si nous étions voisins. Ce qui n’est pas le cas. Mais à l’époque des études, nous formions l’un de ces couples agaçants qui se promènent partout dans l’université comme s’ils étaient collés l’un à l’autre.

S’ensuit une invitation enthousiaste à souper. Et il apparaît vite qu’il est toujours Monsieur Energie.

Je me présente: Monsieur Energie

Monsieur Energie: Me voici donc embarqué sur ce blog. Un peu par hasard, un peu sans l’avoir planifié. Car mes 42 ans, deux ados à la maison et un emploi d’éducateur social ont depuis longtemps relégué le Monsieur Energie enthousiaste d’autrefois au régime minimum.

Il ne s’agit pas d'un contenu sponsorisé. Ce blog est réalisé en partenariat avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! Programme de soutien de l’Office fédéral de l’énergie, SuisseEnergie s’engage, par des mesures volontaires, en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Par le biais de l’information, du conseil, de la formation et du perfectionnement des professionnels, ainsi que des mesures d’assurance qualité, SuisseEnergie contribue à la réalisation des objectifs de la Stratégie énergétique 2050.Pour en savoir plus sur le programme de promotion énergétique SuisseEnergie: www.suisseenergie.ch

Mais voilà que je me retrouve soudain face à face avec «mon» ancienne Madame Energie. L’invitation à souper franchit mes lèvres avec une facilité presque suspecte. Comment ça va? Quoi de neuf?

Je le saurai bientôt. Mardi prochain, elle s’aventurera hors de la ville, chez moi, dans ma moitié de maison individuelle.

La douche sans fin

Ce mardi-là, la soirée prend un tournant inattendu. Nous voulions, autour de pâtes et de vin, raviver les souvenirs chez Monsieur E., dans sa demeure de l’agglomération.

Mais après la douche interminable de sa fille adolescente (sans exagérer: 15 ou 20 minutes), toute velléité de nostalgie s’évapore.

Une atmosphère qui se tend

Je ne l’aurais sans doute pas remarqué sans cela, mais l’air devient un peu lourd et une légère rougeur monte aux joues de mon ex. Je ne sais pas si elle traduit la colère, la gêne ou le désarroi.

Monsieur Energie: Rien ne se déroule vraiment comme prévu. Les paccheri au fenouil et à la ricotta sont au four, le pinot nature est à température idéale… mais dans la salle de bains, l’eau coule sans interruption depuis plus de vingt minutes. Impossible de ne pas l’entendre, surtout pour Madame Energie, qui m’a connu il y a 25 ans quand je scandais des slogans pour la sortie du nucléaire. Et voilà qu’en 2026, chez la famille Energie, l’électricité alimente le boiler qui déverse des litres d’eau chaude directement dans les égouts.

Chez nous, les discussions sur le temps passé sous la douche finissent invariablement en état d’urgence pour la paix familiale. Madame Energie me regarde. En silence. Mais je sais exactement ce qu’elle pense.

Economiser l’énergie avec des ados?

Je me demande intérieurement s’il restera au moins un peu d’eau chaude et, dans le même instant, je constate une fois de plus combien il est difficile pour des parents de motiver des ados à économiser l’énergie.

«J’ai une amie qui a même instauré un planning familial des douches», lui dis-je en prenant une grande gorgée de vin. «Ceux qui ne le respectent pas doivent nettoyer la douche ou assumer une autre corvée de nettoyage cette semaine-là.»

Merci pour rien!

Monsieur Energie: Les plannings de douche en famille? Je connais. Ils sont à peu près aussi efficaces que les bonnes résolutions du Nouvel An. Ils sont coûteux pour les nerfs, mais n’économisent pas beaucoup d’eau chaude. «Oui, on pourrait essayer», dis-je prudemment, en m’efforçant de ne pas paraître cynique. Il est tout simplement plus facile de ne pas devoir tout renégocier en permanence.

A cet instant, l’adolescente passe la tête par la porte, les cheveux encore mouillés: «Vous parlez de moi?», demande-t-elle en souriant. D’ordinaire, elle est nettement plus avare de mots avec moi.

Madame Energie saisit immédiatement la balle au bond: «Chez nous, la règle est simple: celui ou celle qui se douche plus de dix minutes paie la prochaine bouteille de vin.»

Le pouvoir du pommeau de douche économique

OMG. Est-ce que je viens vraiment de dire à une ado qu’elle devra acheter de l’alcool si elle se douche trop longtemps? Et qui suis-je, au fond, pour m’immiscer ainsi? A présent, c’est moi qui rougis. Je le confesse aux deux: «J’ai longtemps été une adepte des douches interminables». «Mon conjoint actuel m’a offert un pommeau de douche économique lors de la deuxième saison de Madame E. Et depuis que je sillonne le quotidien en tant que M. E., je me suis habituée à la douche de quatre minutes grâce à des playlists spéciales ‘chansons de douche’.»

Monsieur Energie: Tiens donc. S’il est visiblement possible de transformer Madame Energie en adepte de la douche de quatre minutes avec un pommeau de douche économique, cela devrait aussi fonctionner avec ma propre fille. Peut-être qu’un jour, elle ne se souviendra ni du planning de douche ni du vin, mais simplement du fait que l’eau chaude n’est pas une ressource infinie. Je me promets de persévérer.

A propos de l'auteur Sabina Galbiati ... ... est journaliste indépendante, blogueuse et auteure. Ce qu’elle préfère, c’est écrire des histoires sur des personnes inspirantes et sur les choses simples qui font le sel de la vie quotidienne. Elle a déjà tenu un blog sur watson consacré à la protection du climat et de l’environnement, intitulé «Die Nachhalterin» (La spécialiste de la durabilité, en français). Elle incarne désormais le rôle de «Madame Energie» et se penche sur les économies d’énergie à l’intérieur et à l’extérieur de ses quatre murs, en partageant les défis et opportunités rencontrés au quotidien. Le tout non sans une pointe d’humour.