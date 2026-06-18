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Voici le plus vieil animal terrestre connu au monde

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Vous ne devinerez jamais son âge

Cette tortue a reçu une distinction historique du Guinness des records, qui la reconnait comme «le plus vieil animal terrestre connu au monde».
18.06.2026, 14:4818.06.2026, 14:48

Cette tortue géante des Seychelles de près de 200 kg et âgée d'au moins 194 ans a reçu une distinction historique en 2024. Le Guinness World Records l’avait officiellement reconnue comme «l'animal terrestre le plus vieux de la planète».

Elle aurait dû se méfier des lampes

Selon les récentes informations du média USA Today, ce reptile d'exception parcourait déjà la Terre avant que les premières photographies ne soient prises (1838), avant les premiers appels téléphoniques (1876) et bien avant l'achèvement de la tour Eiffel (1887). Les archives estiment sa naissance avant 1832, ce qui constitue pourtant une «estimation prudente» selon les experts, suggérant qu’il pourrait être encore plus âgé.

Il a traversé les époques sans sourciller, ignorant superbement les soubresauts de l’histoire humaine. Jonathan a ainsi vécu sous le règne d'au moins huit monarques britanniques et a même rencontré George VI et la future Elizabeth II lors de leur visite sur l'île en 1947, comme l'explique la BBC.

Un spécimen rare

Une photographie historique prise en 1882 prouve d'ailleurs qu'il était déjà totalement adulte à son arrivée sur l'île, ce qui démontre qu'il avait au moins 50 ans à cette époque. L'espérance de vie moyenne de son espèce étant de 150 ans, il défie toutes les statistiques biologiques.

Arrivé en 1882 sur l’île de Sainte-Hélène, un territoire britannique d'outre-mer situé dans le sud de l'océan Atlantique, Jonathan était alors un cadeau destiné au gouverneur de l'époque. Depuis cette date, il n’a jamais quitté les pelouses verdoyantes de Plantation House, la résidence officielle des gouverneurs successifs.

Aujourd’hui, celui que son vétérinaire historique décrit comme un «vieux reptile bourru auquel on s'attache» mène une vie paisible, rythmée par les bains de soleil et les repas partagés avec trois autres tortues géantes. Sa routine est immuable: brouter l’herbe du domaine et savourer ses aliments favoris, notamment les carottes. Au cours de sa longue vie, il a vu défiler des générations de visiteurs. Jonathan reste, plus que jamais, le symbole vivant d’une résilience qui force l’admiration.

Vidéo: watson

(jod)

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