L'exposition Fantômes – sur les traces du surnaturel au Kunstmuseum de Bâle débute ce samedi 20 septembre. Image: watson

On a visité l'expo la plus flippante de Suisse

Ce samedi s'ouvre Fantômes – sur les traces du surnaturel au Kunstmuseum de Bâle. Vous l'aurez compris: les esprits sont au cœur de cette exposition intrigante qui fait froid dans le dos.

A peine arrivée au dernier étage du Kunstmuseum de Bâle que déjà, l'atmosphère se fait plus lugubre. Des images de films d'épouvantes sont projetées contre le mur de l'entrée. Le ton est donné: l'exposition Fantômes – sur les traces du surnaturel assure de respecter ses promesses, au point que j'hésite presque à rebrousser chemin. Soudain, l'horloge d'un clocher retentit en fond et agit comme un coup de pouce invisible. Je prends mon courage à deux mains et avance dans une pièce plongée dans la pénombre.

L'entrée de l'exposition: Image: watson

A l'étage du bas, un banquet hanté accueille les visiteurs. Vous aussi, vous voyez plein de monde? Image: watson

Empreintes de l'au-delà

Un fantôme se tient dans le coin, enveloppé d'une fine brume et éclairé par une lumière fantasmagorique. Une vitre trône à ses côtés, permettant aux visiteurs de se transformer en spectre le temps d'un selfie.

Coucou! Image: watson

La vitre qui promet un selfie spectral. Image: watson

Le parcours continue. Sur les murs de la première salle, des tableaux représentant des esprits sont accrochés, à l'image de cette huile sur toile sur laquelle on voit un alpiniste rendre son dernier souffle. A sa droite, son âme qui vient de quitter son corps.

Si l'exposition commence de manière traditionnelle, n'ayez crainte: les œuvres seront de plus en plus perturbantes et «concrètes». Dans la salle suivante, je découvre d'étranges sculptures de deux mains jointes. Elles ont été créées après l'une des séances de spiritisme du médium polonais Franek Kluski, dans le but de laisser une empreinte de ses rencontres avec le surnaturel. A l'instar des dessins automatiques de Milly Canavero: de grandes lignes droites et des formes géométriques, souvent réalisés d'un seul trait, qu'elle considérait comme des messages extraterrestres.

«En temps normal, on ne pourrait pas montrer ce type d'art dans un musée», explique Eva Reifert, curatrice. Car l'art médiumnique est considéré comme de l'art brut, soit des productions de personnes exemptes de culture artistique. En cause?

«Les fantômes ont créé les œuvres. Ils sont cette voix dans la tête des artistes, cette main sur leur épaule» Eva Reifert, curatrice de l'exposition Fantômes – sur les traces du surnaturel.

Principles of Closure (2023) de Cindy Ji Hye Kim. Image: watson

Un couteau qui se brise tout seul

Les férus de paranormal et autres curieux risquent toutefois d'en vouloir encore plus. Les objets qui auraient été en contact direct avec les esprits devraient étancher leur soif d'étrange.

Une planche de ouija, entre autres, ou un étrange couteau rafistolé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Son histoire? Il se serait brisé tout seul dans un fracas, causant la terreur de la sœur et de la mère du médecin. Cette expérience de poltergeist marque le début de ses recherches sur les fantômes comme symbole de conflits intérieurs et de processus inconscients.

Psychose s'invite à Bâle

Autant d'artefacts qui suffisent à me plonger dans une ambiance dérangeante. La preuve: alors que j'observe l'intrigante et délicate installation de Claudia Casarino – des robes qui flottent et symbolisent les traumatismes transmis entre les générations –, un frisson me parcourt l'échine. Je jette un bref coup d'œil en direction de la salle suivante et vois avec effroi qu'une maison tout droit sortie d'un film d'horreur emplit la pièce. Il s'agit d'une reproduction de la bâtisse de Psychose d'Alfred Hitchock.

La voici: Elle fait froid dans le dos. Image: watson

L'installation Desvestidos de Claudia Casarino Image: watson

«Cette maison permet de réfléchir à la manière dont l'angoisse se produit dans le cerveau. Qu'est-ce qui nous rend anxieux?» Eva Reifert, curatrice.

Bah... ça, par exemple! D'ailleurs, histoire d'en remettre une couche, une série de photographies de maisons hantées aux Etats-Unis, capturées par Corinne May Botz, sont accrochées aux murs. Allez, je sors de là rapidement avant de commencer à voir à mon tour des esprits qui me disent quoi dessiner.

Tiens, bizarre. La visite touche à sa fin et je me retrouve plantée au milieu d'une salle vide et blanche. Pourquoi il fait si froid là-dedans? Quelqu'un a oublié d'éteindre la climatisation? Eva Reifert sourit:

«Il n'y a pas de climatisation dans cette pièce. On ne sait pas d'où vient cet air glaçant»

L'exposition «Fantômes – sur les traces du surnaturel» a lieu du 20 septembre 2025 au 08 mars 2026 au Kunstmuseum de Bâle.