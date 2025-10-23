assez ensoleillé11°
Miss Panama provoque un gros malaise

La scène a provoqué un énorme malaise pendant Miss Grand International
C'est peu dire que l'erreur a créé un douloureux moment de flottement pendant la cérémonie.

Enorme malaise pendant ce concours de Miss

Miss Panama a commis une terrible gaffe lors du concours Miss Grand International. La scène, qui vient de resurgir sur les réseaux sociaux, n'a pas manqué de devenir virale. Âmes sensibles s'abstenir, c'est douloureux à regard.
23.10.2025, 16:5823.10.2025, 16:58

Les concours de Miss peuvent être des moments de grandes joies... mais aussi de grande cruauté. C'est ce qu'a appris à ses dépens Isamar Herrera, alias Miss Panama, lors du concours Miss Grand International, organisé samedi dernier à Bangkok.

Mauvaise candidate

Alors l'animateur Matthew Deane égrène les noms des candidates sélectionnées pour passer à l'étape suivante du concours, la représentante du Panama lève alors le poing en l'air et entame joyeusement sa marche vers l'avant de la scène, l'air triomphant et le sourire requis aux lèvres.

Isamar Herrera, la représentante du Panama pour la couronne de Miss Grand International

Mais là, malaise. Le présentateur s'interrompt un long, très long moment, pendant que la salle plonge dans le silence. «Je vous demande pardon», lâche Matthew Deane après quelques instants. «J'ai annoncé Miss Grand Paraguay.»

La scène de Miss la plus cruelle du jour

Vidéo: watson

Pendant que Miss Paraguay, Cecilia Romero, se dirige vers la scène, voilà Isamar Herrera bien obligé de rester debout, sourire immuable, avant d'entamer un demi-tour pénible parmi les reines de beauté attendant d'être nommées. «Il y a beaucoup de bruit dans cette salle, remplie de fans du monde entier», a tenté de relativiser avec gentillesse Matthew Deane.

Hélas pour Miss Panama, elle ne figurait pas du tout parmi les ultimes finalistes sélectionnées. Toutefois, sa maladresse n'a pas manqué de déclencher un élan de sympathie sur les réseaux sociaux, où la miss compte plus de 21 000 abonnés.

Miss Panama 2025, alias Isamar Herrera
instagram

L'intéressée a par ailleurs fait preuve d'une grande noblesse auprès du Daily Mail, quelques instants après cet échec cuisant:

«Ce sont des choses qui arrivent. C'était une erreur et c'est une compétition. Il faut savoir perdre et reconnaître le triomphe des autres»
Isamar Herrera

Ça, c'est ce qui s'appelle être bonne perdante.

Quant au titre de Miss Grand International 2025, il a finalement été remporté par Emma Tiglao, alias Miss Philippines. (mbr)

