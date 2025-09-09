L'état de santé et de la maison de Britney Spears inquiète son entourage. Instagram: britney spears

Britney inquiète toujours plus: «Son manoir est maculé de crottes»

Une récente série de publications particulièrement bizarres sur les réseaux sociaux a alerté les proches de la chanteuse de 43 ans qui, selon des sources, «traverse actuellement une période difficile».

Plus de «Divertissement»

Près de quatre ans après la fin de la mise sous tutelle de son père, Jamie Spears, Britney suscite encore et toujours de grosses angoisses – cette fois, non seulement auprès de ses fans mais, surtout, auprès de son entourage. A en croire plusieurs initiés ayant requis l'anonymat dans le Daily Mail, la chanteuse ne va pas bien.

Pas bien du tout.

«La famille et les amis sont toujours préoccupés par Britney, alors qu'ils essaient de gérer sa santé mentale tout en lui permettant de continuer à faire ce qu'elle veut» Une source «familiale», dans le Daily Mail

Ces confessions interviennent dans la foulée d'une nouvelle salve de publications erratiques sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir Britney danser avec des couteaux, affirmer qu'elle a incendié sa salle de bain ou se déchaîner contre ses «faux amis».

Les étranges chorégraphies de Britney Spears troublent autant ses fans que son entourage. instagram

Le mois dernier, elle a suscité des levées de sourcils après avoir publié une vidéo en train de danser dans sa propriété encombrée en Californie, avec des crottes de chien apparentes sur le sol. «Sa maison est un bordel. Elle ne ramasse pas les déjections des chiens, personne ne fait le ménage tous les jours et elle ne se comporte pas comme un adulte», constate une autre source de la famille.

Une troisième source renchérit auprès du tabloïd que «sa maison est dingue», mais «qu'elle l'a toujours été». «Ça a toujours été le chaos, avec des chiens qui courent partout et une tonne de personnel pour s'occuper de ses tâches».

«Britney Spears pense qu'elle va bien. Elle ne se soucie pas du tout de son comportement, elle pense qu'elle est normale. Elle est très gentille et apprécie sa liberté actuelle, elle ne pleure pas à la maison, elle fait ce qu'elle a à faire» Une source proche de la famille, dans le Daily Mail

Une situation sans issue

Le problème? Malgré les nombreux signaux d'alarme et toute l'inquiétude du monde, personne ne semble prêt à intervenir. «Oui, bien sûr, nous sommes inquiets, mais que faire ? La dernière fois que [Jamie] a pris le relais pour l'aider, il s'est transformé en Satan», s'interroge un des proches dans le Mail.

Après avoir repris le contrôle de ses réseaux sociaux en 2021, Britney a commencé à se déshabiller pour des selfies nus et à danser avec une expression vide. instagram

Sans oublier la réaction de la star elle-même, farouchement attachée à son indépendance. Britney s'est mis à dos tous ceux ayant émis des doutes quant à sa santé mentale.

«Donc, c'est une situation sans issue avec elle. Parce que ses proches ne veulent pas la brimer ni lui dire quoi que ce soit, car ils ne veulent pas être exclus de sa vie» Une source du Daily Mail

«Tout le monde voit la même chose, des fans aux amis. Mais on ne peut rien faire pour avancer et on finit par tourner en rond.»

Selon la deuxième source familiale, qui fait visiblement partie du camp proche de Jamie Spears, les partisans de la tutelle auraient préféré se tromper sur cette nécessité. «Nous voulions qu'elle prenne sa vie en main, qu'elle soit fonctionnelle, productive et heureuse. C'est ce que nous avons toujours souhaité», a ajouté la source.

«Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Je l'aime, toute la famille l'aime, et en ce moment, nous sommes terrifiés pour son avenir» Une source familiale, au Daily Mail

A défaut de voir quelqu'un tirer la sonnette d'alarme ou agir concrètement pour venir en aide à Britbrit, il faut nous préparer: «Nous allons continuer à voir des vidéos d'elle en train de danser, sa voix en train de changer», conclut l'un des informateurs.

Rien de rassurant. (mbr)

