La prudence est de mise avec les appareils électroniques de Temu, et ce Jurassien l'a appris à ses dépens. Image: JAQUE SILVA / NurPhoto,AFP, montage watson

«Ça a explosé»: Ce Suisse a été blessé par sa commande Temu

Après avoir passé commande sur Temu d'un objet électronique, un Jurassien a eu la mauvaise surprise que l'appareil explose spontanément, peu après l'avoir mis sous tension.

Ce Jurassien de 57 ans a eu une vilaine surprise lorsqu'il a voulu utiliser le vidéoprojecteur bon marché qu'il avait acheté sur Temu. Quelques minutes après avoir branché le bloc d'alimentation, celui-ci a explosé. La détonation fut si forte que des pièces, dont la housse de protection de l'appareil, ont volé à plus de deux mètres, l'une d'elles blessant même le malheureux au bras. Il raconte:

«Soudainement, il y a eu une forte détonation»

Heureusement pour lui, aucune consultation médicale ne fut nécessaire à la suite de l'incident. L'événement suscite en revanche des interrogations, car on peut se demander ce qui aurait pu arriver s’il avait subi de graves blessures ou si un incendie s’était déclaré.

Temu pas responsable, selon un expert

La communauté de travail des établissements de radiodiffusion de droit public de la République fédérale d'Allemagne (ARD) a récemment acheté des appareils électriques via Temu. Onze produits sur douze étaient suspects et ne respectaient pas les normes européennes.

Temu ne peut pas être tenu responsable dans de tels cas, indique la SRF. Le professeur de droit et expert en responsabilité civile Frédéric Krauskopf confirme de son côté que:

«Temu n'est en principe pas responsable des défauts des produits»

En effet, la société Temu ne vend pas elle-même de marchandise, mais offre simplement aux commerçants une plateforme pour leurs produits, ce qui lui offre un statut d'intermédiaire qui la protège légalement des répercussions de ce type d'incidents.

En théorie, on pourrait demander des dommages et intérêts au commerçant, celui-ci se portant garant d'un produit sans défaut pendant deux ans. Mais il peut aussi fortement limiter sa responsabilité dans ses conditions générales. De plus, les commerçants et les fabricants se trouvent le plus souvent à l'étranger. En cas de plainte, il y a de grandes chances que les accusés ne prennent pas part au procès, selon Frédéric Krauskopf, professeur de droit et expert en responsabilité civile. Il poursuit:

«Dans la pratique, il peut donc être très difficile d'accéder à ses droits, par exemple lorsqu'ils (les commerçants et fabricants) ne réagissent pas aux réclamations ou refusent en bloc d'assumer leur responsabilité.» Frédéric Krauskopf, professeur de droit et expert en responsabilité civile.

Mieux vaut commander en Suisse

Selon Krauskopf, mieux vaut donc commander des appareils électriques auprès de commerçants en ligne suisses sérieux. La présence d'un interlocuteur sur place augmente les chances d'obtenir des dommages et intérêts en cas de litige ou d'accident. Le cas échéant, et avec une entité étrangère, on risque le plus souvent de devoir assumer les coûts des dommages soi-même.

Le Jurassien blessé par le vidéoprojecteur a signalé l'incident à Temu. L'entreprise chinoise explique qu'elle a immédiatement ouvert une enquête et retiré le produit de sa plateforme. Après un examen de produits similaires, ceux-ci ont également été temporairement retirés.

La réaction de Temu

Selon la SRF, Temu a écrit qu'elle travaillait en étroite collaboration avec des organismes de certification reconnus au niveau international. Cela garantirait que les commerçants externes respectent toutes les normes de sécurité en vigueur.

Le Jurassien s'est vu rembourser son argent et a reçu un dédommagement de 80 francs. Un geste commercial, selon Temu. Cette offre, en gage de dédommagement, est arrivée peu après que la SRF ait contacté la plateforme de vente. (ysc/rbu)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci