Pardon, mais «Twilight» va revenir à l'écran sous une autre forme

Plus de dix ans après la sortie du dernier film, la saga Twilight s'apprête à faire son grand retour.

Après Harry Potter... Twilight. En effet, selon le Hollywood Reporter, la célèbre saga de films inspirée des romans de Stephanie Meyer aura également droit à sa série. Elle est en cours de développement chez Lionsgate Television, la société de production canadienne.

C'est la productrice Sinead Daly – à qui l'on doit notamment le spin-off de The Walking Dead: World Beyond – qui est pressentie pour l'écriture de la série, rapporte le média américain. Toutefois, la question de savoir si la série sera un remake des livres ou une version différente de l'histoire est encore en suspens. Aucun droit n'a encore été vendu et on ne sait pas qui incarnera le mystérieux Edward Cullen, l'ennuyeuse Bella Swan et le genti, mais simplet Jacob Black.

En bref, le projet n'est même pas encore écrit, mais une chose est sûre: le producteur Wyck Godfrey et l'ancien coprésident de Lionsgate Motion Picture Group, Erik Feig, ont acheté les droits de la série.

Selon certaines sources citées par le Hollywood Reporter, l'auteure des livres à succès Stephanie Meyer devrait également participer à la production de la série au même titre que JK Rowling avec Harry Potter.

Pour rappel, la saga Twilight, qui a fait de Kristen Stewart, Robert Pattinson des stars internationales, a rapporté plus de 3,4 milliards de dollars dans le monde. (sia)

