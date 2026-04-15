Voici le casting du prochain «Seigneur des Anneaux»

Après des mois de spéculations haletantes, Warner Bros et New Line ont dévoilé mardi soir la distribution du Seigneur des Anneaux: La Chasse de Gollum, entre nouveaux acteurs et anciennes stars de la saga.

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C'est un moment que tous les fadas de la célébrissime trilogie attendaient avec angoisse: après l'annonce d'un nouveau volet, qui pour incarner Argagorn, le séduisant et ténébreux chef des Dúnedain du Nord? Gandalf, le magicien gris? Ou encore Frodon, le hobbit téméraire?

Gandalf le magicien et Frodon le hobbit seront de retour dans ce nouveau volet. image: warner

Depuis mardi soir, nous voilà fixés. Et les mordus du Seigneur des Anneaux peuvent se rassurer: non seulement une partie du casting original reprend du service pour ce nouveau volet, mais les nouveaux acteurs sélectionnés devraient pleinement faire le taf.

Un changement notable

A commencer par Jamie Dornan qui, après Viggo Mortensen, prêtera sa barbe et ses yeux bleus froids au personnage d'Aragorn, alias «Grand-Pas», apparu pour la première fois dans La Communauté de l'Anneau.

L'acteur de 50 Nuances de Grey sera le prochain Aragorn. Getty Images Europe

Autant dire que l'acteur britannique de 42 ans a écopé d'une lourde mission: succéder à Viggo Mortensen, 67 ans, ne sera pas tâche aisée, tant son interprétation avait été unanimement saluée à l'époque et son visage toujours cher au cœur des fidèles de la série.

Le changement d'acteur pour incarner Aragorn inswest particulièrement notable. warner

Selon Entertainment Weekly, la distribution comprendra également Kate Winslet dans le rôle de Marigol (à définir plus précisément) et Leo Woodall dans celui d'Halvard, humain et compagnon de route d'Aragorn. Sans oublier des visages bien connus: Gandalf sera à nouveau campé par Ian McKellen, Frodon par Elijah Wood et Thranduil par Lee Pace. Ouf!

L'elfe Thranduil, incarnée par Lee Pace, sera de retour pour faire la morale aux autres personnages. warner bros

Sans oublier Andy Serkis, qui incarnait Gollum dans la trilogie du réalisateur Peter Jackson. Non seulement il interprétera à nouveau l'étrange créature, mais il sera également aux manettes en tant que réalisateur du film.

D'ailleurs, afin de rester fidèle à la vision du primo-réalisateur des premiers opus, l'équipe créative originale sera mise à contribution pour reconstituer la Terre du Milieu.

Une histoire inédite

Sur le plan du scénario, La Chasse de Gollum promet de se concentrer sur un pan inédit jamais pleinement exploré des précédents volets et de creuser notamment la complexité psychologique du personnage torturé et tragique du hobbit déchu.

Une partie du casting a été dévoilé mardi soir par Warner Bros. image: warner bros/instagram

Gollum sera au cœur de l'intrigue. image: warner bros

L'histoire, qui prend place chronologiquement entre la trilogie du Hobbit et celle du Seigneur des Anneaux, suivra les péripéties d'Aragorn et de Gandalf à la recherche de Gollum, pour en apprendre davantage sur l'anneau de Bilbo — le fameux «Anneau Unique», qui menace toute la Terre du Milieu durant les événements ultérieurs du Seigneur des Anneaux.

«C'est une traque physique du personnage, mais aussi une traque psychologique pour lui-même. On est sur le point de décoller, et c'est vraiment excitant. Et oui, ça va être une aventure incroyable» Andy Serkis, acteur et réalisateur du film La Chasse à Gollum, à Screenrant

Pour les puristes qui préféreront en rester aux livres de JRR Tolkien ou aux trois premiers films sortis entre 2001 et 2003, désolé! Malheureusement pour vous, ce n'est pas le seul film du Seigneur des Anneaux en préparation.

Warner Bros a également annoncé récemment que le célèbre animateur Stephen Colbert, grand fan de la saga à ses heures perdues, écrit de son côté un nouveau projet pour la franchise intitulé Le Seigneur des Anneaux: L'Ombre du Passé. Le film s'inspirera de huit chapitres de l'œuvre écrite de JRR Tolkien, La Communauté de l'Anneau, qui n'ont pas été adaptés dans le premier film de Peter Jackson.

En attendant, La Chasse de Gollum devrait sortir au cinéma d'ici l'an prochain, et plus précisément en décembre 2027. (mbr)

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