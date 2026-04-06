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9 scènes de films qui ont été un enfer à tourner

Virginia Cherrill et Charlie Chaplin dans Les Lumières de la ville
Cette scène de trois minutes a été répétée 342 fois jusqu'à ce que Charlie Chaplin soit satisfait.Image: united artists

9 scènes de films qui ont été un enfer à tourner

Derrière ces moments cultes de cinéma se cachent des tournages éprouvants, et une obsession du détail qui frôle parfois la folie.
06.04.2026, 12:0506.04.2026, 12:05

Peu importe à quel point un film semble fluide et naturel à l’écran, sa production est souvent longue, chaotique et frustrante. Une scène en apparence banale peut nécessiter des heures, voire des jours de tournage pour être parfaite.

L'Empire contre-attaque

Le tournage du cinquième épisode de Star Wars s’est déroulé en plein hiver norvégien. Mark Hamill, qui interprète le personnage principal Luke Skywalker, se souvient:

«L'une des pires tempêtes de neige depuis des années faisait rage»

L’équipe a donc dû adapter ses plans et filmer directement devant l’hôtel.

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Image: giphy

Pour une scène, Mark Hamill a dû rester longtemps allongé dans la neige, blessé, vêtu de vêtements peu adaptés au froid, tandis que l’équipe autour de lui était bien emmitouflée.

«Ils me jetaient de la neige au visage et la tassaient pour qu’elle reste accrochée à mes cils»

Une expérience compliquée, donc:

«On tenait le plus longtemps possible, puis on essayait de se réchauffer dans une tente avant de reprendre»
Cette superstar va rejoindre le casting de «La femme de ménage»

RoboCop

Le costume de RoboCop limitait énormément les mouvements. La première fois que Peter Weller a dû l’enfiler, cela lui a pris onze heures.

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Image: orion pictures

Le tournage d’une scène de quelques secondes, où RoboCop attrape des clés de voiture qu’on lui lance, a duré toute une journée. Les gants en caoutchouc qu’il portait étaient si rigides qu’il n’arrivait pas à saisir correctement les clés. Frustré, l’acteur a failli quitter le plateau.

Shining

Il a fallu trois jours et 60 portes pour que le réalisateur Stanley Kubrick soit satisfait de la célèbre scène du film d'horreur.

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Image: giphy

Au départ, l’équipe utilisait une fausse porte, mais elle s’est vite révélée trop fragile face à Jack Nicholson, ancien pompier, qui pouvait la défoncer sans effort. Or, pour rendre la scène vraiment angoissante, il fallait que cela prenne du temps.

Eyes Wide Shut

Quand Tom Cruise saute d’une falaise, il n’a souvent qu’une seule chance de réussir la prise. Sur le tournage d'Eyes Wide Shut, l’approche était tout autre. Stanley Kubrick lui a demandé de traverser une porte… 95 fois.

Tom Cruise Eyes Wide Shut
Image: warner bros

Les Lumières de la ville

Avec plus de six mois de production, Les Lumières de la ville est le projet le plus long de Charlie Chaplin. Au total, il y a travaillé plus de deux ans et demi, en tant qu’acteur, scénariste, réalisateur et producteur.

Insatisfait du jeu de sa partenaire Virginia Cherrill, Chaplin a fait répéter 342 fois la scène de trois minutes où leurs personnages se rencontrent.

Comment la scène a été réalisée 👇

Vidéo: YouTube/CRITERION

Psychose

Dans le thriller d'Alfred Hitchcock, Janet Leigh a dû rester parfaitement immobile, sans cligner des yeux, pendant un long moment après la mort de son personnage.

Dans une interview, elle a démenti la rumeur selon laquelle son regard fixe aurait été obtenu grâce à une image figée:

«Hitchcock voulait que je porte des lentilles spéciales pour un effet terrifiant, mais elles auraient pu abîmer mes yeux. On a donc abandonné l’idée. J’ai tenu le regard moi-même – et ce n’était pas facile»
Janet Leigh dans Psychose, d&#039;Alfred Hitchcock
Image: alfred j. hitchcock productions
Un premier trailer explosif pour «Spider-Man: Brand New Day»

Spider-Man

Pas d'effets spéciaux ni de doublure: Tobey Maguire voulait réaliser lui-même la scène où Spider-Man découvre ses pouvoirs et rattrape Mary Jane.

Tobey Maguire dans Spider-Man
Image: sony

Un tournage pénible qui a duré 16 heures et dont la scène a été répétée 156 fois avant d’être jugée satisfaisante.

Dragon Lord

Jackie Chan n’avait pas non plus de doublure. Jusqu’à ses 60 ans, il a réalisé lui-même toutes les cascades de ses films, aussi dangereuses soient-elles.

Vidéo: YouTube/Nagasaki Inline Skating Club

Pour cette scène de Dragon Lord, les sources divergent, mais il aurait fallu entre 1000 et 3000 prises. Le tournage de cette séquence, longue de près de dix minutes, a duré 40 jours.

Grande nouvelle pour les fans du «Seigneur des anneaux»

La Ruée vers l'or

Et le meilleur pour la fin, Charlie Chaplin encore une fois. Dans La Ruée vers l'or, il mange une chaussure – en réalité fabriquée en réglisse pour les besoins du tournage.

Vidéo: YouTube/Charlie Chaplin

Toutefois, son perfectionnisme légendaire l’a poussé à refaire la scène 63 fois. Résultat: après avoir ingéré de grandes quantités de réglisse, Chaplin a dû être hospitalisé à cause d’un choc insulinique. (cmu/tam)

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Cailler se paie la tête de KitKat
Entre cousins de l'écurie Nestlé, pas de quartiers. Alors que 12 tonnes de KitKat se sont évaporées dans la nature à quelques jours de Pâques, le web oscille entre stupeur et fous rires. Dans cette pagaille chocolatée, c'est la maison Cailler qui tire son épingle du jeu.
Cette histoire de tonnes de KitKat volées n'en finit plus. Si c'était arrivé un 1er avril, il y a fort à parier que vous n'auriez jamais cru à un truc aussi gros. Et cerise sur la forêt noire, c'est watson qui avait sorti ce scoop dingue:
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