Mel Gibson et Rosalind Ross se sont séparés

Mel Gibson est désormais un coeur à prendre

Entre Mel Gibson et Rosalind Ross, c'est terminé! C'est en 2016 que la star hollywoodienne s'était affichée pour la première fois officiellement aux côtés de la scénariste.
31.12.2025, 14:5431.12.2025, 14:54
Jennifer Doemkes / t-online
t-online

Il y a presque exactement dix ans, Mel Gibson avait créé la surprise sur le tapis rouge des Golden Globes. En janvier 2016, l'acteur s'était affiché aux côtés de la scénariste Rosalind Ross, officialisant ainsi leur relation.

Quelques mois plus tard, le couple annonçait attendre un enfant. Début 2017, à 61 ans, la star hollywoodienne devenait père pour la neuvième fois; pour sa compagne, plus jeune de 34 ans, il s'agissait d'un premier enfant. La relation des deux partenaires a désormais pris fin.

«Triste de clore ce chapitre»

Même si mettre un terme à ce chapitre de leur vie est douloureux, ils se disent comblés par un fils merveilleux et entendent rester les meilleurs parents possibles, ont déclaré Mel Gibson et Rosalind Ross dans un communiqué commun au magazine People.

Le couple aurait décidé de se séparer il y a environ un an déjà. Leur dernière apparition publique commune remonte à septembre 2024, lors de la première du film Monster Summer à Los Angeles. Mel Gibson y avait également posé avec leur fils commun, Lars, ainsi qu'avec sa fille Lucia.

«Inexcusable»: Les cadeaux de Noël de Kim Kardashian font rager PETA

Agée de 16 ans, elle est issue de la relation du Hollywoodien avec la pianiste et chanteuse russe Oksana Grigorieva, avec laquelle il a été en couple pendant environ un an jusqu'en 2010. Leur séparation avait donné lieu à un conflit très médiatisé, marqué par une bataille judiciaire autour de la garde de leur enfant.

De son mariage avec Robyn Moore sont également issus sept autres enfants. Hannah, Christian, Edward, William, Louis, Milo et Thomas ont aujourd'hui entre 45 et 26 ans. Mel Gibson avait épousé l'ancienne assistante médicale en 1980, dans son Australie natale, alors qu'il était encore un acteur inconnu.

A l'été 2006, Robyn Moore s'était séparée du lauréat d'un Oscar et avait déposé une demande de divorce en 2009, une procédure finalisée deux ans et demi plus tard.

Un autre mariage de superstars nous attend en 2026

Traduit et adapté par Noëline Flippe

