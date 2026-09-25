22 images avant/après d’effets spéciaux qui vont vous scotcher

Sans les effets spéciaux, la magie d'Hollywood s'effondrerait-elle complètement? Derrière les scènes mythiques de nos films et séries préférés se cachent des fonds verts, des costumes en plastique et des secrets de tournage bien gardés.

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Aujourd'hui, nos exigences visuelles sur grand écran n'ont jamais été aussi élevées. Que ce soit pour recréer l'univers épique de Game of Thrones ou les paysages poétiques de L'Odyssée de Pi, le cinéma moderne repose quasi intégralement sur la puissance de la CGI (images de synthèse).

Pourtant, lorsque l'on retire le filtre numérique, le résultat sur le plateau est parfois aussi surprenant que comique. De l'acteur en combinaison bleue incarnant Gollum dans Le Hobbit au tigre invisible de L'Odyssée de Pi, en passant par les coulisses captivantes des Avengers ou de La Planète des singes, ces images prouvent une chose: le talent des acteurs consiste aussi à jouer face au vide absolu.

Une immersion bluffante dans l'envers du décor qui change définitivement la façon dont vous regarderez vos chefs-d'œuvre favoris.

«300 – Rise of an Empire»

«The Dark Knight: Le Chevalier noir»

«Alice in Wonderland»

«The Twilight Saga»

«Grey's Anatomy»

«Game of Thrones»

Fascinant...

«The Great Gatsby»

«Forrest Gump»

«L'Odyssée de Pi»

Et encore...

«The Avengers»

Ce n'est pas le même rendu...

«300: Rise of an Empire»

«The Hobbit»

Et ça nous fait rêver...

Gollum...

«La Planète des singes: Les Origines»

«Alice in Wonderland»

«Le Monde fantastique d'Oz»

«Pirates des Caraïbes»

(sim)