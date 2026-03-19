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Les Labubu vont débarquer au cinéma

This image provided by Pop Mart, shows Labubu, the plush toy from China?s Pop Mart. (Pop Mart via AP) Pop Mart-Labubu
Les Labubu provoquent un raz-de-marée planétaire depuis deux ans.Keystone

Les Labubu vont envahir une nouvelle sphère

Les célèbres poupées chinoises vont débarquer au cinéma. Le film mêlera images de synthèse et prises de vues réelles.
19.03.2026, 07:0519.03.2026, 07:22

Elles ont conquis la chanteuse Rihanna et généré des files d'attentes dans le monde entier: les poupées Labubu, à l'effigie de créatures poilues, vont faire l'objet d'un film, a annoncé jeudi leur producteur chinois. Avec leur air espiègle et leurs petites dents acérées, ces jouets en peluche ont généré depuis 2024 une frénésie commerciale planétaire, alimentée par les réseaux sociaux.

La chaîne chinoise de magasins de jouets et figurines Pop Mart, revendeuse exclusive des Labubu, a officialisé jeudi dans un communiqué son association avec Sony Pictures pour donner vie à ces personnages dans un film. Actuellement en production, il mêlera images de synthèse et prises de vues réelles. Aucune date de sortie n'a été annoncée.

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Le film sera réalisé par une référence du secteur, le Britannique Paul King, qui avait notamment dirigé Wonka (2023), sur le personnage de Charlie et la Chocolateri», ainsi que Paddington (2014), sur l'ours du même nom.

Paul King aux commandes

Créés en 2015 par l'illustrateur hongkongais Kasing Lung, les personnages Labubu provoquent un raz-de-marée planétaire depuis deux ans. Ces peluches à l'esthétique dite «ugly-cute», soit «moche-mignonne», ont envahi les sacs de vedettes comme les chanteuses Rihanna ou Dua Lipa. Leur popularité est telle qu'elle a provoqué des files d'attente dans certaines boutiques dans le monde.

Ces poupées sont éditées en quantités limitées et vendues dans des «boîtes mystères» qui cachent leur contenu aux acheteurs jusqu'à l'ouverture. Certains modèles rares s'écoulent d'occasion à des milliers d'euros.

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L'an dernier, Pop Mart a écoulé plus de 100 millions de Labubu dans le monde. Un succès que la Chine célèbre comme le signe d'un rayonnement culturel croissant du pays. (jzs/ats)

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