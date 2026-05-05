Paresseux du monde entier, unissez-vous! Vidéo: watson

Cet étrange concours va plaire aux paresseux

A Séoul, une compétition récompense désormais les meilleurs dormeurs. Un concept insolite qui transforme la paresse en véritable discipline olympique.

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Vous aspirez à remporter, un jour, un trophée sportif, mais vous êtes trop paresseux pour vous entrainer? Cette compétition insolite est faite pour combler vos ambitions sans vous fatiguer.

En effet, à Séoul, en Corée du Sud, s'est tenu le week-end dernier un «nap-contest», autrement dit une compétition de sieste. Oui, vous avez bien lu. Le principe est très simple: celui qui dort du sommeil le plus paisible remporte l'épreuve. Pour mesurer la qualité du dodo, les organisateurs vérifient le pouls des dormeurs.

Ainsi, les candidats se sont alignés pour piquer un somme dans un parc, dans le but de remporter le trophée tant convoité. Le nap-contest a été organisé pour la troisième année consécutive, et remporte toujours un grand succès.

Spoiler: c'est un homme de 80 ans qui s'est révélé être le meilleur dormeur. Le public a également eu l'occasion de voter pour le meilleur costume.

Voici à quoi ressemble un «nap-contest», en vidéo:

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