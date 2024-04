Vidéo: watson

Les films à ne pas manquer ce printemps

Les longues et froides soirées d’hiver prennent fin, mais avant de se réjouir de l’arrivée des barbecues, de l'Eurofoot 2024 et des blockbusters de l'été, les prochaines sorties cinématographiques du printemps méritent également toute notre attention. Voici notre sélection des cinq films incontournables de la saison.

Le printemps est arrivé, mais si, comme moi, le rhume des foins vous guette, alors vous préférerez sans doute passer un bon moment à l’intérieur, et pourquoi pas dans une salle obscure. Préparez-vous donc à échanger vos mouchoirs et gouttes pour les yeux contre du popcorn, car les sorties cinématographiques du printemps s’annoncent aussi rafraîchissantes qu’un foehn printanier.

Monkey Man

Réalisé par Dev Patel. Sortie le 17 avril 2024.

Réalisé et incarné par Dev Patel qui endosse le rôle de Kid, Monkey Man raconte l'histoire d'un jeune homme orphelin qui a grandi dans les rues de la ville fictive de Yatana après le massacre de son village natal. Kid gagne sa vie en participant à des combats clandestins, où il se bat masqué derrière une façade de gorille, acceptant de se faire battre pour de l’argent.

Le film, produit par Jordan Peele, promet une action trépidante et des scènes de combat intenses dans la même veine d'un John Wick. Inspiré par la figure de la mythologie hindoue d’Hanuman, l’homme-singe, Kid incarne la force et le courage dans sa lutte acharnée contre les hommes qui lui ont tout pris.

Dev Patel, lassé d’attendre des offres pour des films de bagarres qui ne venaient pas, a décidé de passer à l’action en réalisant lui-même un film. Imprégné d’une culture indienne omniprésente, ce film se distingue comme une bouffée d’air frais dans le paysage actuel des films d’action. Espérons que le film frappera fort dès sa sortie.

Qui est Hanuman? Hanuman est une figure de la mythologie hindoue, souvent représenté comme un singe ou un homme à tête de singe. Il est notamment connu pour son rôle dans l'épopée hindoue du Ramayana, où il joue un rôle crucial dans la quête du seigneur Rama pour sauver sa femme, Sita, enlevée par le démon Ravana.

Civil War

Réalisé par Alex Garland. Sortie le 17 avril 2024.

L’intrigue nous plonge dans une Amérique fictive en proie à une guerre civile. Une photographe-journaliste chevronnée, accompagnée de ses collègues et d’une jeune recrue déterminée, s’aventure à Washington dans le but de documenter la chute du président. Leur périple les conduit au cœur d’affrontements mortels, dans une nation déchirée et au bord du précipice.

Il est certain que le film, par sa vision des Etats-Unis d'Amérique fracturée et en crise, ne laissera personne indifférent. Alex Garland, connu pour ses films qui remettent en question les normes, semble avoir créé une nouvelle œuvre qui nous force à la réflexion sur notre époque et ses défis.

Un film incontournable donc, qui prend place en plein débat politique autour de l'élection présidentielle américaine.

The Fall Guy

Réalisé par David Leitch. Sortie le 1 mai 2024.

Le film nous plonge dans la vie trépidante d’un de ces héros de l’ombre, dont la profession consiste à se faire tirer dessus, exploser, écraser, ou encore à chuter de hauteurs vertigineuses: un cascadeur de cinéma.

Dans The Fall Guy, un cascadeur doit relever le défi de retrouver la star du film qui a disparu, déjouer un complot et conquérir l’amour de sa vie, le tout en flirtant quotidiennement avec la mort sur les plateaux de tournage.

Le film, réalisé par David Leitch, lui-même ancien cascadeur, est un hommage à ces artisans de la chute. Avec un Ryan Gosling en tête d’affiche, accompagné d'Emily Blunt à ses côtés, le film promet d’être un blockbuster pré-estival amusant.

La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume

Réalisé par Wes Ball. Sortie le 8 mai 2024.

Il s’agit du 4ème film depuis le reboot en 2011 de la célèbre franchise débutée en 1968. Dans celui-ci, l’humanité se trouve au bord de l’extinction. Des générations après le règne de César, les singes, désormais les maîtres incontestés de la Terre, ont établi une société complexe et hiérarchisée. Les humains, réduits à une existence primitive, se cachent pour survivre dans un monde qui ne leur appartient plus.

Dans ce nouvel opus, un jeune singe se lance dans une quête dangereuse qui le confronte à la tyrannie d’un chef qui cherche à étendre son empire sur les ruines de l’ancien monde. Ce périple le pousse à remettre en question les vérités établies et à explorer les vestiges d’une civilisation humaine disparue.

Ce chapitre, fidèle à l’esprit de la série réputée pour ses effets spéciaux saisissants, introduit l'élément de survie de la race humaine. De quoi enrichir la franchise.

Furiosa: une saga Mad Max

Réalisé par George Miller. Sortie le 22 mai 2024.

Dans un paysage cinématographique saturé de superhéros, de suites, de dérivés et de redémarrages souvent jugés inutiles ou superflus, Mad Max: Fury Road avait réussi l’exploit de s'imposer comme un chef-d’œuvre incontesté. C’est donc logique que l’annonce d’un préquel centré sur le personnage de Furiosa (incarnée par Charlize Theron dans Fury Road) et guidé par la vision unique de George Miller suscite l'excitation chez les fans de la franchise.

Dans ce préquel, nous retrouvons une jeune Furiosa (Anya Taylor-Joy) capturée par une bande de motards sans foi ni loi, menée par le redoutable seigneur de guerre Dementus (Chris Hemsworth aux faux airs d'Emmanuel Macron barbu). Leur périple à travers les étendues désolées du Wasteland les conduit jusqu’à la Citadelle, gouvernée par l’impitoyable Immortan Joe (également vu dans Fury Road). Prise dans un conflit de pouvoir entre ces deux tyrans, Furiosa doit faire face à une série d’épreuves pour survivre et trouver un chemin de retour vers son foyer.