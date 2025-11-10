larges éclaircies
DE | FR
burger
Divertissement
Meghan Markle

Netflix: Meghan va nous en mettre plein la vue pour Noël

Dans un tout nouvel épisode de sa série, la duchesse de Sussex, Meghan, nous invite chez elle à Montecito pour les Fêtes de Noël.
Meghan Markle a annoncé la sortie d'un nouvel épisode de sa série With Love, Meghan.getty/watson

Meghan va nous en mettre plein la vue pour Noël

Hohoho! Devinez qui est de retour! La duchesse de Sussex jouera les Mères Noël dans un nouvel épisode de sa série With Love, Meghan sur Netflix, tout spécialement pour les Fêtes.
10.11.2025, 20:5310.11.2025, 20:53
Marine Brunner
Marine Brunner

Comme dit l'adage, jamais deux sans trois: après une première saison coupée en deux et diffusée en mars, puis en août, le show de Meghan Markle se mettra aux couleurs de Noël, ce 3 décembre, avec un épisode spécial.

Le pitch? «Meghan vous invite chez elle à Montecito, en Californie, à partager ses secrets pour rendre ces moments en famille et entre amis inoubliables», dixit Netflix dans un communiqué publié ce lundi.

«L'occasion de décorer la maison, préparer de délicieux repas de fête, confectionner des cadeaux uniques et partager de nombreux éclats de rire»
Netflix dans un communiqué

On se réjouit déjà.

With Love, Meghan sort une version spéciale de sa série pour les Fêtes de Noël.
image: instagram/meghan

Evidemment, comme dans les épisodes précédents de série, la duchesse californienne ne manquera pas de nous filer quelques conseils simples à reproduire chez nous - et à user et abuser de ses «paillettes de pétales de fleurs» qu'elle utilise dans chaque recette.

Meghan revient avec une nouvelle fournée

Lors du sommet des femmes les plus influentes organisé par Fortune à Washington, en octobre, la duchesse a laissé entendre que l'épisode comprendrait des techniques d'emballage de cadeaux, précisant qu'à l'époque où elle était actrice, Meghan enseignait entre deux auditions «l'emballage de cadeaux avancé» chez Paper Source.

L'annonce tombe également à point nommé avec la sortie fin octobre de nouveaux produits sur le site internet de sa marque, As Ever, à l'occasion des fêtes de Fin d'année: des bougies coulées à la main aux kits d'épices pour vin chaud. Des produits qui, pour le moment, ne sont livrables qu'aux Etats-Unis.

GIF animéJouer au GIF
Meghan avait déjà teasé ses fans il y a quelques jours avec une alléchante vidéo aux odeurs de Noël. instagram

En attendant une éventuelle bande-annonce ou de connaître l'identité des invités de cet épisode très particulier, ne nous reste plus qu'à revoir (ou découvrir) les deux premières saisons de With Love, Meghan. Rires, overdose de sucre et paillettes de fleurs garanties.

(Meghan, With Love: Holiday Celebration sera disponible exclusivement en streaming sur Netflix dès le 3 décembre.)

Le rêve américain d'Harry et Meghan se complique: «Ils sont incompétents»
Team Harry et Meghan? Plus d'articles sur les Sussex...
Meghan mène des discussions «délicates» sur la suite avec Netflix
Meghan mène des discussions «délicates» sur la suite avec Netflix
de Marine Brunner
«Meghan pense qu'elle va devenir milliardaire»
5
«Meghan pense qu'elle va devenir milliardaire»
de Marine Brunner
Harry aurait fait une offre alléchante à Charles III
4
Harry aurait fait une offre alléchante à Charles III
de Marine Brunner
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
Des pourparlers de paix entre Charles et Harry? Les Sussex sont «frustés»
de Marine Brunner
Pourquoi le divorce d'Harry et Meghan est aussi «attendu»
1
Pourquoi le divorce d'Harry et Meghan est aussi «attendu»
de Marine Brunner
Thèmes
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
1 / 8
Des images des doigts saucisses du roi Charles III
Les doigts rouges et boudinés du roi Charles III font souvent le buzz sur Internet.
source: getty images europe / max mumby/indigo
partager sur Facebookpartager sur X
Les gardes de Charles III ont du mal avec la chaleur
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
20 ans après, cette série culte fait son grand retour
Malcom est de retour! Plot, acteurs, premières images et date de sortie: voici tout ce qu'il faut savoir sur la mini-série Disney+ qui promet de raviver de bons souvenirs de jeunesse.
L’une des sitcoms les plus cultes des années 2000 s’apprête à renaître!
L’article