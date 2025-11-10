Meghan Markle a annoncé la sortie d'un nouvel épisode de sa série With Love, Meghan. getty/watson

Meghan va nous en mettre plein la vue pour Noël

Hohoho! Devinez qui est de retour! La duchesse de Sussex jouera les Mères Noël dans un nouvel épisode de sa série With Love, Meghan sur Netflix, tout spécialement pour les Fêtes.

Comme dit l'adage, jamais deux sans trois: après une première saison coupée en deux et diffusée en mars, puis en août, le show de Meghan Markle se mettra aux couleurs de Noël, ce 3 décembre, avec un épisode spécial.

Le pitch? «Meghan vous invite chez elle à Montecito, en Californie, à partager ses secrets pour rendre ces moments en famille et entre amis inoubliables», dixit Netflix dans un communiqué publié ce lundi.

«L'occasion de décorer la maison, préparer de délicieux repas de fête, confectionner des cadeaux uniques et partager de nombreux éclats de rire» Netflix dans un communiqué

On se réjouit déjà.

image: instagram/meghan

Evidemment, comme dans les épisodes précédents de série, la duchesse californienne ne manquera pas de nous filer quelques conseils simples à reproduire chez nous - et à user et abuser de ses «paillettes de pétales de fleurs» qu'elle utilise dans chaque recette.

Lors du sommet des femmes les plus influentes organisé par Fortune à Washington, en octobre, la duchesse a laissé entendre que l'épisode comprendrait des techniques d'emballage de cadeaux, précisant qu'à l'époque où elle était actrice, Meghan enseignait entre deux auditions «l'emballage de cadeaux avancé» chez Paper Source.

L'annonce tombe également à point nommé avec la sortie fin octobre de nouveaux produits sur le site internet de sa marque, As Ever, à l'occasion des fêtes de Fin d'année: des bougies coulées à la main aux kits d'épices pour vin chaud. Des produits qui, pour le moment, ne sont livrables qu'aux Etats-Unis.

Meghan avait déjà teasé ses fans il y a quelques jours avec une alléchante vidéo aux odeurs de Noël. instagram

En attendant une éventuelle bande-annonce ou de connaître l'identité des invités de cet épisode très particulier, ne nous reste plus qu'à revoir (ou découvrir) les deux premières saisons de With Love, Meghan. Rires, overdose de sucre et paillettes de fleurs garanties.

(Meghan, With Love: Holiday Celebration sera disponible exclusivement en streaming sur Netflix dès le 3 décembre.)