Meghan va nous en mettre plein la vue pour Noël
Comme dit l'adage, jamais deux sans trois: après une première saison coupée en deux et diffusée en mars, puis en août, le show de Meghan Markle se mettra aux couleurs de Noël, ce 3 décembre, avec un épisode spécial.
Le pitch? «Meghan vous invite chez elle à Montecito, en Californie, à partager ses secrets pour rendre ces moments en famille et entre amis inoubliables», dixit Netflix dans un communiqué publié ce lundi.
On se réjouit déjà.
Evidemment, comme dans les épisodes précédents de série, la duchesse californienne ne manquera pas de nous filer quelques conseils simples à reproduire chez nous - et à user et abuser de ses «paillettes de pétales de fleurs» qu'elle utilise dans chaque recette.
Lors du sommet des femmes les plus influentes organisé par Fortune à Washington, en octobre, la duchesse a laissé entendre que l'épisode comprendrait des techniques d'emballage de cadeaux, précisant qu'à l'époque où elle était actrice, Meghan enseignait entre deux auditions «l'emballage de cadeaux avancé» chez Paper Source.
L'annonce tombe également à point nommé avec la sortie fin octobre de nouveaux produits sur le site internet de sa marque, As Ever, à l'occasion des fêtes de Fin d'année: des bougies coulées à la main aux kits d'épices pour vin chaud. Des produits qui, pour le moment, ne sont livrables qu'aux Etats-Unis.
En attendant une éventuelle bande-annonce ou de connaître l'identité des invités de cet épisode très particulier, ne nous reste plus qu'à revoir (ou découvrir) les deux premières saisons de With Love, Meghan. Rires, overdose de sucre et paillettes de fleurs garanties.
(Meghan, With Love: Holiday Celebration sera disponible exclusivement en streaming sur Netflix dès le 3 décembre.)