Vidéo: watson

Ce SDF a joué dans 300 films

Lucas Zollinger Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Un New-Yorkais sans domicile fixe est devenu une légende du cinéma après être apparu dans plusieurs dizaines de films. Des longs métrages que vous avez peut-être vus.

En fait, Craig Castaldo aurait du mal à se démarquer dans les rues de New York. Et pourtant, l'homme aujourd'hui âgé de 74 ans est une sorte de légende urbaine dans la Big Apple, connu sous le nom de Radioman.

La plupart des stars de cinéma et les grands réalisateurs de ce monde connaissent cet ancien sans-abri. Mais pour les autres, c'est un parfait inconnu. Et ce, malgré le fait que vous et moi ayons probablement vu des films dans lesquels il est apparu. Voici son histoire:

Vidéo: watson

Craig Castaldo est né en 1950 et a grandi à Brooklyn. Il a servi pendant la guerre du Vietnam, puis a travaillé pour le service postal américain avant de devenir sans abri et de sombrer dans la dépendance à l'alcool.

Plus tard, il trouve du travail dans un kiosque à journaux – ce sera le déclencheur de sa carrière inhabituelle. Un jour, lorsqu'une équipe de tournage lui demande de déplacer son stand, il refuse. Le réalisateur n'a pas d'autre choix que de l'intégrer à son film. Dès lors, il est devenu accro au monde du cinéma, écrit le New York Times dans un article à son sujet.

En 1989, il tombe par hasard sur le tournage de Fisher King et y rencontre l'acteur Robin Williams, qu'il décrit comme un «bon ami». Plusieurs années plus tard, la star dira de lui:

«Il est probablement apparu dans plus de films que moi» Robin Williams dans le documentaire « radioman »

Un porte-bonheur des plateaux

Radioman, qui tire son nom de la radio distinctive qu'il porte toujours autour du cou, a développé un talent particulier pour découvrir les plateaux de tournage de New York.

Entre autres choses, il reçoit ses informations de ce qu'on appelle les Teamsters, c'est-à-dire les transporteurs qui amènent le matériel sur les lieux de tournage. Les panneaux d’interdiction de stationnement indiquant un tournage imminent servent également de guide.

Des panneaux qui servent d'indices à Castaldo sur le tournage à venir. Image: documentaire radioman

Plusieurs acteurs ont déjà déclaré que Radioman savait parfois avant eux où ils tourneraient la scène suivante. Très vite, il n'y eut plus de tournage à New York sans que Castaldo n'apparaisse sur son vélo. Aujourd’hui, beaucoup le considèrent comme une sorte de porte-bonheur. Certains estiment même que c'est un mauvais présage s'il ne se présente pas sur un tournage à New York.

De chasseur d'autographes à star de cinéma secrète

Castaldo a trouvé le moyen de rendre cette activité lucrative. Il faisait signer des photos par les stars qu'il rencontrait chaque jour, qu'il vendait ensuite. Il le fait encore aujourd'hui. Mais pas seulement. Si, d'un côté, il aimait traîner sur les plateaux de tournage parce qu'il aimait l'ambiance (et qu'il y avait de la nourriture gratuite dans le fourgon de restauration), d'un autre côté, il avait toujours d'autres ambitions. Notamment celle de devenir acteur.

Radioman dans Killers of the Flower Moon. instagram therealradioman

Au fil des années, Castaldo a réussi à se placer devant la caméra pour des productions de plus en plus importantes. On dit qu’il est déjà apparu dans plus de 300 films. La plupart du temps, il jouait des figurants et souvent, il incarnait des sans-abri, mais il y avait aussi quelques apparitions plus importantes avec du texte.

Sa filmographie considérable compte plusieurs blockbusters et films cultes, comme Shutter Island avec Leonardo DiCaprio ou Departed – Among Enemies de Martin Scorsese. Castaldo est membre de la Screen Actors Guild, le syndicat américain des acteurs, et tire ainsi également des revenus de son travail sur grand écran.

Le chouchou des stars

Après plus de 30 ans sur les plateaux de tournage de New York, Radioman a enfin trouvé sa place dans le cœur des acteurs et actrices. Qu'il s'agisse de Meryl Streep, Tilda Swinton, Johnny Depp ou Pierce Brosnan, tous ceux qui le rencontrent dans les coulisses sont généralement heureux de prendre le temps de lui serrer la main, de signer une carte d'autographe ou de discuter brièvement.

Radioman avec Tilda Swinton. instagram therealradioman

Castaldo était également présent à la cérémonie des Oscars. Whoopi Goldberg l'avait invité à animer l'événement dans les années 1990. Il a également accompagné Robin Williams et George Clooney à l'événement.

Salma Hayek et Craig Castaldo à New York.

De nombreux acteurs ne tarissent pas d’éloges et de belles paroles à l’égard de Craig Castaldo. Tom Hanks a dit un jour:

«C'est une institution culturelle. Quand on tutoie 'Radio', on sait qu'on a réussi»

Si Radioman vous intéresse, sachez qu'il existe un documentaire nommé Radioman sorti en 2012. Le film suit Craig Castaldo à travers sa vie quotidienne et, outre Tom Hanks, de nombreux autres acteurs racontent également leurs anecdotes à son sujet.

Il défile à la Fashion Week avec un sac poubelle Vidéo: watson