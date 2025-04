Ce film, annoncé comme un bide, explose le box-office

On disait de lui qu'il allait échouer. Minecraft: le film détient déjà plusieurs records au box-office.

Lorsque la bande-annonce était sortie en octobre 2024, elle avait inquiété tous les fans de jeux vidéo et n'avait même pas fait sourciller les cinéphiles. C'est connu, quand un jeu est adapté au cinéma, c'est souvent une bouse. Dans les premières images, on voyait Jack Black et Jason Momoa, les stars du film, qui, avec leurs blagues, crispaient plutôt que ne faisaient rire.

Désormais, Minecraft: le film est sorti et, contre toute attente, il rencontre un succès phénoménal. Selon les chiffres publiés par la presse hollywoodienne, le long métrage de Jared Hess a terminé sa première semaine avec 163 millions de dollars en Amérique du Nord. Ça parait beaucoup? Ça l'est. A titre de comparaison, il dépasse Barbie de Greta Gerwig, qui avait rapporté 162 millions de recette pour son lancement en 2023. Au box-office mondial, il a rapporté 313 millions de dollars.

Mais ce n'est pas parce que les chiffres sont bons que le film est bon. La preuve, le deuxième meilleur démarrage de Warner Bros après Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 en 2011 (169 millions), c'est Batman vs Superman en 2016 (166 millions). Ce film de super-héros a beau avoir fait honneur au box-office, il n'en reste pas moins un navet. Le genre de long métrage si mauvais qu'on finit par en rire.

Minecraft: le film, troisième meilleur démarrage de Warner Bros, se situe dans cette case, celle du film nul qui fait de l'argent. Sur Rotten Tomatoes, il obtient un mauvais score de 53%, il est noté 1,8 étoile sur 5 par la presse sur AlloCiné et il obtient un honorable 6,1 sur 10 sur IMDB. Mais les sites spécialisés sont unanimes: c'est mauvais. Le site de jeux vidéo Dexerto le qualifie de «pire film de 2025» quand Discussing Film le trouve «peu drôle» et «laid à regarder.» Une journaliste du Point qui n'y connaît rien à l'univers Minecraft a dit du film qu'il était lourdingue et qu'il avait été «fabriqué vite fait mal fait à l'usine des blockbusters».

Alors, comment expliquer son succès? Il s'adresse à un public certes niche, mais gigantesque. En effet, la communauté Minecraft est énorme. Il s’agirait même du jeu le plus vendu de tous les temps (300 millions d’exemplaires depuis 2011). La moyenne d'âge du public du film a également son importance. Elle tourne autour des 13 ans. Ce n'est pas forcément un âge où on aiguise son goût pour le 7e art.

Et c'est grâce aux jeunes spectateurs et à leurs réactions parfois inattendues que le film fait parler de lui en ce moment. Dans les salles obscures aux Etats-Unis, une scène en particulier rend hystériques les ados. Jason Momoa et Jack Black se retrouvent face à un célèbre ennemi du jeu: un bébé zombie chevauchant un poulet agressif. C’est alors que Jack Black crie la réplique «Chicken Jockey!» Sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit alors de jeunes Américains reprendre à l'unisson cette phrase, mais aussi se mettre à hurler et à jeter du pop-corn partout. La police est même intervenue dans certains cinémas du pays à la demande du personnel.

Devenu un phénomène TikTok, ce comportement chaotique a traversé l'océan. Au Royaume-Uni, à l'entrée de certains cinémas, des affiches mettent en garde les spectateurs du film, relève le site belge DH Les Sports+: «Aucune forme de comportement antisocial, en particulier tout ce qui peut déranger les autres clients, comme les cris, les applaudissements et les hurlements, ne sera tolérée. Toute personne ayant un tel comportement sera exclue de la projection et n'aura pas droit à un remboursement.»

La scène, aussi virale soit-elle, n'aidera pas Minecraft a se racheter une qualité. Pas sûr qu'on voit le film dans la sélection officielle du festival de Cannes dévoilée cette semaine.

Les pires adaptations de jeux vidéo au cinéma Vidéo: watson