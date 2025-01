Ces chiffres sur la place des femmes à Hollywood sont effrayants

Greta Gerwig a réussi à obtenir un succès avec Barbie – l'effet sera-t-il durable? Image: keystone

Où est passé l'effet Barbie à Hollywood?

De nouveaux chiffres montrent que la situation des femmes à Hollywood n'a pas progressé, même après l'effet Barbie.

Hendrik Busch / watson.de

Plus de «Société»

Il y a maintenant près d'un an et demi, Greta Gerwig battait des records avec Barbie. Cette comédie féministe incisive a rapporté près d'un milliard et demi de dollars dans le monde. Jamais un film réalisé par une femme n'avait atteint ce chiffre.

A cette époque, ce record semblait être le déclic dont le secteur avait besoin. Car bien sûr, la plus grande industrie cinématographique du monde compte de nombreuses réalisatrices qui se battent pour des postes à la tête de films. Mais les grandes superproductions continuent d'être presque toujours confiées à des hommes. Les femmes sont structurellement désavantagées. Mais Barbie a dû changer quelque chose, non?

Hollywood exclut les réalisatrices

Jusqu'à présent, ça ne semble pas être le cas. De nouveaux chiffres suggèrent plutôt une péjoration de la situation des femmes à Hollywood. Les données sont parfois effrayantes.

L'étude, relatée par Variety, provient du Center for the Study of Women in Television and Film de l'Université d'Etat de San Diego.

Selon ce rapport, seuls 16% des 250 films les plus populaires aux Etats-Unis ont été réalisés par des femmes. Cela représente 40 œuvres, dont le film de body horror The Substance de Coralie Fargeat, acclamé et en lice pour les Oscars.

Si l'on ne considère que les 100 films les plus populaires, les chiffres ont même baissé, passant de 14% en 2023 à 11% en 2024.

Dans les domaines de l'écriture de scénarios et de la direction de la photographie, la proportion de femmes employées a légèrement augmenté, mais reste clairement une minorité. Dans le domaine de la production exécutive, par exemple, le nombre de femmes a même diminué.

De manière générale, le réalisateur ou la réalisatrice occupe la position la plus influente sur un plateau de tournage. Les chiffres en disent donc particulièrement long sur la situation des femmes à Hollywood.

Peut-on au moins s'attendre à une amélioration dans les années à venir?

L'avenir des femmes à Hollywood reste sombre

Les plus grands blockbusters de 2025 sont probablement Avatar 3, Mission: Impossible 8, Superman, Jurassic World Rebirth, Thunderbolts, Fantastic Four, Snow White, Captain America: Brave New World, Un film sur Minecraft, Wicked: For Good, Zootopie 2 et Lilo & Stitch. Tous ces films ont été confiés à des hommes.

La réalisation de films comme Superman a été confiée à des hommes. Image: dc studios

Pour trouver une réalisatrice parmi des productions plus coûteuses, il faut chercher longtemps. Nisha Ganatra a ainsi été responsable du reboot de Lindsay Lohan, Freakier Friday.

Ce n'est qu'un échantillon et le cinéma ne se compose pas uniquement de blockbusters. Mais cet échantillon n'augure rien de bon non plus pour l'avenir proche.

Ce qui est encourageant: en raison des longs délais de production et de préparation, les changements initiés dans l'industrie cinématographique ne s'imposent généralement qu'avec un retard d'environ trois ans. L'effet Barbie pourrait donc encore se manifester.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures 1 / 21 Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures source: instagram