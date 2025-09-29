assez ensoleillé17°
Cinéma

«L’été où je suis devenue jolie» aura un film pour le conclure

«L’été où je suis devenue jolie» aura droit à une conclusion grandiose

On pensait que la série à succès de Prime Video s’était achevée après trois saisons, mais c’est finalement sous la forme d’un long-métrage que l’on découvrira sa conclusion.
29.09.2025, 16:5529.09.2025, 16:55
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin

Prime Video a mis un terme à un été qui aura duré 3 ans, puisque sa série à succès L’été où je suis devenue jolie voyait son ultime épisode diffusé le 17 septembre dernier.

Pourtant, la romance estivale tirée de la série littéraire de Jenny Han n’a pas dit son dernier mot. La plateforme de streaming a en effet annoncé que la série à succès se conclurait avec un film. Pour l’heure, sa date de sortie n’a pas encore été précisée, mais elle devrait se situer en 2026. On sait cependant que le scénario sera co-écrit par Jenny Han, l’autrice des livres dont la série est issue. Si les trois saisons ont suivi fidèlement la trilogie littéraire, ce film s’aventurera en terre inconnue.

Cette folle rumeur sur la série «Harry Potter» fait jaser

Pour l’autrice, cette opportunité cinématographique est l’occasion de peaufiner l’histoire de son triangle amoureux entre Belly (Lola Tung) et ses deux prétendants, les frères Jeremiah (Gavin Casalegno) et Conrad (Christopher Briney), afin d’y apporter une conclusion plus satisfaisante.

«Il reste une étape importante à franchir dans l’histoire de Belly, et je pensais que seul un film pourrait lui rendre justice »
Jenny Han, autrice

Sortie en 2022, la série L’été où je suis devenue jolie s’est rapidement imposée comme un succès sur Prime Video. Sa troisième et dernière saison a ainsi rassemblé plus de 25 millions de spectateurs dans le monde entier en seulement sept jours, selon Amazon. Ces chiffres ont convaincu la plateforme de miser sur un épilogue inédit sous forme de long-métrage.

