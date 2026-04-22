beau temps11°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Euphoria saison 3: les scènes de Cassie choquent les fans

Les fans ont dû attendre longtemps de nouveaux épisodes, mais «Euphoria», avec sa troisième saison, est désormais sur toutes les lèvres. Beaucoup se posent surtout une question: la série va-t-elle len ...
Les scènes avec Sydney Sweeney sont particulièrement controversées dans Euphoria.Image: hbo

«Quelqu’un doit sauver Sydney Sweeney»: les fans d'Euphoria craquent

La nouvelle saison d'«Euphoria» est désormais bien entamée et une question est sur toutes les lèvres: la série ne pousse-t-elle pas certaines scènes trop loin? Notamment celles qui impliquent l'actrice Sydney Sweeney...
22.04.2026, 11:5822.04.2026, 11:58
Jennifer Ullrich / watson.de

Il suffit d’un court moment pour que tout Internet s’enflamme autour d’une scène. Euphoria repose précisément sur ces instants: intenses, provocateurs, souvent à la frontière de ce que le grand public juge encore acceptable.

Notre critique des premiers épisodes:

«Euphoria» s'enfonce dans le vulgaire

L’enjeu dépasse depuis longtemps le simple divertissement. Les débats sur la représentation, ses effets et la responsabilité reviennent sans cesse. La saison trois ne fait pas exception. Cette fois encore, les scènes impliquant Sydney Sweeney sont au centre de l’attention.

Sydney Sweeney se met à nu pour «Euphoria»

Dans les nouveaux épisodes, l’arc du personnage interprété par Sydney Sweeney s’intensifie. Cassie se dirige de plus en plus vers une carrière sur OnlyFans, ce qui se traduit par plusieurs scènes très explicites.

Dès le premier épisode, on la voit notamment attachée et costumée, avant une série de séances photo très mises en scène. Dans l’une d’elles, elle apparaît avec de la glace en train de fondre, dans une autre enveloppée dans un drapeau américain rendu semi-transparent par l’eau.

Sydney Sweeney dans un drapeau américain rendu semi-transparent par l’eau.
Des scènes comme celle-ci suscitent l’incompréhension.Image: hbo

Une autre séquence, en revanche, cristallise les critiques: dans le dernier épisode, Cassie se déshabille entièrement pour une séance photo.

Les nouveaux épisodes comprennent de nombreuses scènes de nudité.
Les nouveaux épisodes comprennent de nombreuses scènes de nudité. image: hbo

Déjà, la scène où l'actrice se grime en bébé suçant une lolette avait mis les viewers très mal à l'aise.

Image
Sydney Sweeney choque dans ce passage d'«Euphoria»

Les fans de «Euphoria» détournent le regard

Sur les réseaux sociaux, les réactions critiques se multiplient, et certains fans peinent à supporter le sort réservé à Cassie. Sur X, on peut lire:

«Je ne peux plus regarder Cassie s’humilier de la pire manière imaginable»

Un autre utilisateur écrit simplement: «Quelqu’un doit sauver Sydney Sweeney». Un commentaire s’adresse directement à l’actrice, l’appelant à refuser ce type de scènes «choquantes».

«Cassie est tellement répugnante que ça fait mal de regarder ses scènes»
source

La contestation dépasse parfois les séquences isolées: plusieurs voix réclament des conséquences pour l’ensemble de la série. Une spectatrice résume ainsi son sentiment:

«"Euphoria" aurait dû être arrêtée il y a des années. Mais que se passe-t-il, au juste, avec cette série?»

De son côté, le créateur Sam Levinson défend ces choix controversés. Dans une interview récente, il explique que certaines scènes sont volontairement conçues avec un second niveau de lecture, afin de créer une distance avec la fantaisie du personnage. Il insiste également sur le fait que la série dépeint une réalité fortement sexualisée, qui influence particulièrement le jeune public.

Euphoria Season 3: Trailer

Vidéo: youtube

(trad. tib)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Les star au défilé Jacquemus à Capri
1 / 9
Les star au défilé Jacquemus à Capri
Dua Lipa au défilé à Capri, en Italie, le 10 juin 2024.
source: getty images europe / jacopo raule
partager sur Facebookpartager sur X
Voici notre top des meilleures séries de l'année 2025
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Céline Dion a déjà un impact massif sur le tourisme à Paris
Hôtellerie, restauration, commerces, les profits liés à la prochaine apparition de la star planétaire pourraient même dépasser le milliard, selon certaines estimations. Les acteurs du secteur comptent bien en profiter, et observent déjà de belles retombées.
Les fans de Céline Dion ne sont pas les seuls à se réjouir de la série de concerts de la chanteuse à l’automne à Paris: hôteliers, restaurateurs et commerçants y voient une manne financière qui pourrait atteindre des centaines de millions d’euros.
L’article