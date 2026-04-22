Les scènes avec Sydney Sweeney sont particulièrement controversées dans Euphoria. Image: hbo

«Quelqu’un doit sauver Sydney Sweeney»: les fans d'Euphoria craquent

La nouvelle saison d'«Euphoria» est désormais bien entamée et une question est sur toutes les lèvres: la série ne pousse-t-elle pas certaines scènes trop loin? Notamment celles qui impliquent l'actrice Sydney Sweeney...

Jennifer Ullrich / watson.de

Plus de «Divertissement»

Il suffit d’un court moment pour que tout Internet s’enflamme autour d’une scène. Euphoria repose précisément sur ces instants: intenses, provocateurs, souvent à la frontière de ce que le grand public juge encore acceptable.

Notre critique des premiers épisodes:

L’enjeu dépasse depuis longtemps le simple divertissement. Les débats sur la représentation, ses effets et la responsabilité reviennent sans cesse. La saison trois ne fait pas exception. Cette fois encore, les scènes impliquant Sydney Sweeney sont au centre de l’attention.

Sydney Sweeney se met à nu pour «Euphoria»

Dans les nouveaux épisodes, l’arc du personnage interprété par Sydney Sweeney s’intensifie. Cassie se dirige de plus en plus vers une carrière sur OnlyFans, ce qui se traduit par plusieurs scènes très explicites.

Dès le premier épisode, on la voit notamment attachée et costumée, avant une série de séances photo très mises en scène. Dans l’une d’elles, elle apparaît avec de la glace en train de fondre, dans une autre enveloppée dans un drapeau américain rendu semi-transparent par l’eau.

Des scènes comme celle-ci suscitent l’incompréhension. Image: hbo

Une autre séquence, en revanche, cristallise les critiques: dans le dernier épisode, Cassie se déshabille entièrement pour une séance photo.

Les nouveaux épisodes comprennent de nombreuses scènes de nudité. image: hbo

Déjà, la scène où l'actrice se grime en bébé suçant une lolette avait mis les viewers très mal à l'aise.

Les fans de «Euphoria» détournent le regard

Sur les réseaux sociaux, les réactions critiques se multiplient, et certains fans peinent à supporter le sort réservé à Cassie. Sur X, on peut lire:

«Je ne peux plus regarder Cassie s’humilier de la pire manière imaginable»

Un autre utilisateur écrit simplement: «Quelqu’un doit sauver Sydney Sweeney». Un commentaire s’adresse directement à l’actrice, l’appelant à refuser ce type de scènes «choquantes».

«Cassie est tellement répugnante que ça fait mal de regarder ses scènes» source

La contestation dépasse parfois les séquences isolées: plusieurs voix réclament des conséquences pour l’ensemble de la série. Une spectatrice résume ainsi son sentiment:

«"Euphoria" aurait dû être arrêtée il y a des années. Mais que se passe-t-il, au juste, avec cette série?»

De son côté, le créateur Sam Levinson défend ces choix controversés. Dans une interview récente, il explique que certaines scènes sont volontairement conçues avec un second niveau de lecture, afin de créer une distance avec la fantaisie du personnage. Il insiste également sur le fait que la série dépeint une réalité fortement sexualisée, qui influence particulièrement le jeune public.

Euphoria Season 3: Trailer Vidéo: youtube

(trad. tib)