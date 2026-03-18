Spider-Man: Brand New Day a une première bande-annonce explosive

Avec Spider-Man: Brand New Day, Marvel mise sur une équipe qui gagne. Image: Marvel

Un premier trailer explosif pour «Spider-Man: Brand New Day»

Attendu cet été dans les salles obscures, Spider-Man: Brand New Day dévoile sa première bande-annonce, avec Tom Holland toujours sous le masque.

Plus de «Divertissement»

Cinq ans se sont écoulés depuis que le monde a oublié l’existence de Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home. Un succès colossal pour Marvel, qui avait frôlé les deux milliards de dollars de recettes. Autant dire que le retour de l’homme-araignée est très attendu.

Le réalisateur Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) succède à Jon Watts, aux commandes des trois précédents volets. Devant la caméra, le duo Tom Holland–Zendaya est bien de retour.

Drôle de paradoxe, puisque désormais mariés à la ville, ils sont devenus de parfaits inconnus dans ce nouveau volet.

A ce propos 👇

Avec Spider-Man: Brand New Day, Marvel mise sur une équipe qui gagne, tout en amorçant un virage: un film plus fidèle au personnage original, et légèrement en retrait du MCU.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Le film semble reprendre directement après les événements de Spider-Man: No Way Home, à l’issue duquel Peter Parker, pour sauver l’humanité, était effacé de la mémoire collective, y compris de celle de MJ, sa petite amie incarnée par Zendaya.

Dans cette bande-annonce, on peut le voir croiser le chemin du Punisher (Jon Bernthal) ou encore de Hulk, sous les traits de Bruce Banner (Mark Ruffalo). Les fans reconnaîtront également le Scorpion, l’un des ennemis emblématiques de l’homme-araignée.

Spider-Man: Brand New Day est prévu le 29 juillet 2026 dans les salles obscures.

(sbo)