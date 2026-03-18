ciel clair
DE | FR
burger
Divertissement
Cinéma

Spider-Man: Brand New Day a une première bande-annonce explosive

Spider-Man montre son nouveau costume
Avec Spider-Man: Brand New Day, Marvel mise sur une équipe qui gagne.Image: Marvel

Un premier trailer explosif pour «Spider-Man: Brand New Day»

Attendu cet été dans les salles obscures, Spider-Man: Brand New Day dévoile sa première bande-annonce, avec Tom Holland toujours sous le masque.
18.03.2026, 20:5218.03.2026, 20:52

Cinq ans se sont écoulés depuis que le monde a oublié l’existence de Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home. Un succès colossal pour Marvel, qui avait frôlé les deux milliards de dollars de recettes. Autant dire que le retour de l’homme-araignée est très attendu.

Le réalisateur Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) succède à Jon Watts, aux commandes des trois précédents volets. Devant la caméra, le duo Tom Holland–Zendaya est bien de retour.

Drôle de paradoxe, puisque désormais mariés à la ville, ils sont devenus de parfaits inconnus dans ce nouveau volet.

A ce propos 👇

C'est un piège

Avec Spider-Man: Brand New Day, Marvel mise sur une équipe qui gagne, tout en amorçant un virage: un film plus fidèle au personnage original, et légèrement en retrait du MCU.

La bande-annonce:

Vidéo: extern / rest

Le film semble reprendre directement après les événements de Spider-Man: No Way Home, à l’issue duquel Peter Parker, pour sauver l’humanité, était effacé de la mémoire collective, y compris de celle de MJ, sa petite amie incarnée par Zendaya.

Dans cette bande-annonce, on peut le voir croiser le chemin du Punisher (Jon Bernthal) ou encore de Hulk, sous les traits de Bruce Banner (Mark Ruffalo). Les fans reconnaîtront également le Scorpion, l’un des ennemis emblématiques de l’homme-araignée.

Spider-Man: Brand New Day est prévu le 29 juillet 2026 dans les salles obscures.

(sbo)

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ça fait déjà polémique
Ça fait déjà polémique
de Sainath Bovay
Ça promet
Ça promet
de Marine Brunner
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
de Sainath Bovay
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
1
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
de Sainath Bovay
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
de Oliver Baroni
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
de Thomas Studer
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Dans les coulisses de l’annonce de la prog' du Paléo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi la coqueluche du cinéma s’est pris un râteau
Il était pourtant le favori en début d’année pour l’Oscar du meilleur acteur : Timothée Chalamet est finalement reparti bredouille de la cérémonie, tout comme son film, pourtant nommé dans neuf catégories.
C’est une sacrée douche froide pour Timothée Chalamet. Marty Supreme, film pour lequel il officiait à la fois comme acteur et producteur, cumulait pas moins de neuf nominations, dont celle du meilleur acteur. Deux occasions pour lui de remporter la statuette dorée. Mais l’Académie des Oscars en a décidé autrement: Marty Supreme s’est fait snober au profit de Sinners et de Une bataille après l’autre.
L’article