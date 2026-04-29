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Les pancartes les plus barrées du marathon de Londres

Les pancartes les plus barrées du marathon de Londres

Les Britanniques n'ont pas manqué de leur humour si particulier lors du marathon de Londres, ce week-end.Bild: instagram/britlife
Blagues graveleuses, références pop et obsession très britannique pour la bière: les spectateurs du marathon de Londres ont une nouvelle fois rivalisé d’imagination pour motiver les coureurs — et faire rire tout le monde au passage.
29.04.2026, 05:2829.04.2026, 05:28
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ce qui suit aurait aussi pu s’intituler «Mèmes britanniques, édition spéciale marathon de Londres». En effet, si la population britannique fait déjà preuve d’un sens de l’humour et d’une légèreté de premier ordre dans le quotidien gris…

30 mèmes qui résument l'Angleterre à la perfection

...elle ne manque surtout pas de l'être lors des grands évènements sportifs. Dernier exemple en date: le marathon de Londres, qui s’est tenu dimanche dernier, le 26 avril.

Voici quelques-unes des meilleures phrases d’encouragement brandies devant les coureuses et les coureurs. Enjoy!

Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
Image: instagram/britlife
«Où diable est mon mari? Pourquoi met-il autant de temps?»
Die lustigsten Plakate am London Marathon https://www.reddit.com/r/london/
Image: reddit.com/r/london
«Tu te débrouilles super bien, chérie!»

Ouais, c’est un mème des Kardashian (Kris qui félicite Kylie pour son exploit incroyable : remettre un caddie au supermarché), tout comme...

«Bouge ton cul et mets-toi au travail!»

(Ici, c’était Kim, apparemment la personne avec le moins de sens de l’autocritique au monde, qui insultait les gens pauvres en les traitant de paresseux.)

Die lustigsten Plakate am London Marathon https://www.reddit.com/r/london/
Image: reddit.com/r/london
«Personne n’aime les gens qui finissent trop vite.»

En effet, il y avait pas mal de pancartes à connotation sexuelle. Il faut dire qu'avec le terme anglais à double-sens de «finish», c’est très facile à faire.

Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Image: instagram/thearchbishopofbanterbury
«On adore les gens qui prennent leur temps.»
Die lustigsten Plakate am London Marathon https://www.reddit.com/r/london/
Image: reddit.com/r/london
«IJ’espère que tu vas 'finish' deux fois aujourd’hui.»
Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Image: instagram/thearchbishopofbanterbury
«Les filles d’Essex sont les meilleures.»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
Image: instagram/britlife
«Tu trouves ça dur? Essaie de trouver des dates à Londres!»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
Image: instagram/britlife
«Ne fais pas confiance à ce pet»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
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Brat, l’album à succès de Charli XCX, qui nous a offert le «Brat Summer» en 2024, date certes déjà de deux ans, mais tout le monde connaît encore les mèmes.

Kamala Harris est une «morveuse» qui a déjà trouvé son cri de guerre
Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Image: instagram/thearchbishopofbanterbury
«Souffre maintenant. Vin plus tard 🍷🍷»

Et:

«Choisis un joli petit cul et suis-le.»

Que les Britanniques aiment boire un verre, tout le monde le sait. Il est donc logique que la perspective d’une boisson alcoolisée après tant d’efforts soit motivante.

Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Image: instagram/thearchbishopofbanterbury
«Par ici le pub.»
Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
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«Cours comme s’il y avait une Guinness à l’arrivée!»
Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Image: instagram/thearchbishopofbanterbury
«Dépêche-toi pour qu’on puisse boire!»
Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
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«Souffrance maintenant, pintes plus tard.»
Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
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Et ça, tout le monde pige, non?

Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
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«C’est toi qui dois continuer. Pas moi. Pas Hermione. Non, TOI !!!»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
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Tu crois que tes pieds te font mal?? Mes bras me tuent»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
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«Dépêche-toi! Leeds joue contre Chelsea à 15h!»
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«Tu veux un bonbon?»
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«C’est exagéré. Prends juste de l’Ozempic.»

Plusieurs spectateurs ont d’ailleurs regardé tout ça en se disant exactement la même chose:

Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
Image: instagram/britlife

Au fait, la distance officielle du marathon fixée par World Athletics est exactement de 42,195 kilomètres, soit 26,219 miles. Et donc...

Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
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«226,2 miles? Toujours plus facile que d’obtenir un billet pour le festival de Glastonbury.»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
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«Leo s’arrêterait à 25.»
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«Cours comme si ton ex était derrière toi!»
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«Cours comme si ta mère venait de t’appeler par ton nom complet!»
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«Le diable s'habille en Strava.»
Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
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«N’abandonne pas»

Et oui, quand on y pense bien...

Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
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«La thérapie aurait aussi été une option.»
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