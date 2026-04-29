Les pancartes les plus barrées du marathon de Londres Les Britanniques n'ont pas manqué de leur humour si particulier lors du marathon de Londres, ce week-end. Bild: instagram/britlife

Blagues graveleuses, références pop et obsession très britannique pour la bière: les spectateurs du marathon de Londres ont une nouvelle fois rivalisé d’imagination pour motiver les coureurs — et faire rire tout le monde au passage.

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Ce qui suit aurait aussi pu s’intituler «Mèmes britanniques, édition spéciale marathon de Londres». En effet, si la population britannique fait déjà preuve d’un sens de l’humour et d’une légèreté de premier ordre dans le quotidien gris…

...elle ne manque surtout pas de l'être lors des grands évènements sportifs. Dernier exemple en date: le marathon de Londres, qui s’est tenu dimanche dernier, le 26 avril.

Voici quelques-unes des meilleures phrases d’encouragement brandies devant les coureuses et les coureurs. Enjoy!

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«Où diable est mon mari? Pourquoi met-il autant de temps?»

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«Tu te débrouilles super bien, chérie!»

Ouais, c’est un mème des Kardashian (Kris qui félicite Kylie pour son exploit incroyable : remettre un caddie au supermarché), tout comme...

«Bouge ton cul et mets-toi au travail!»

(Ici, c’était Kim, apparemment la personne avec le moins de sens de l’autocritique au monde, qui insultait les gens pauvres en les traitant de paresseux.)

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«Personne n’aime les gens qui finissent trop vite.»

En effet, il y avait pas mal de pancartes à connotation sexuelle. Il faut dire qu'avec le terme anglais à double-sens de «finish», c’est très facile à faire.

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«On adore les gens qui prennent leur temps.»

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«IJ’espère que tu vas 'finish' deux fois aujourd’hui.»

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«Les filles d’Essex sont les meilleures.»

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«Tu trouves ça dur? Essaie de trouver des dates à Londres!»

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«Ne fais pas confiance à ce pet»

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Brat, l’album à succès de Charli XCX, qui nous a offert le «Brat Summer» en 2024, date certes déjà de deux ans, mais tout le monde connaît encore les mèmes.

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«Souffre maintenant. Vin plus tard 🍷🍷»

Et:

«Choisis un joli petit cul et suis-le.»

Que les Britanniques aiment boire un verre, tout le monde le sait. Il est donc logique que la perspective d’une boisson alcoolisée après tant d’efforts soit motivante.

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«Par ici le pub.»

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«Cours comme s’il y avait une Guinness à l’arrivée!»

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«Dépêche-toi pour qu’on puisse boire!»

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«Souffrance maintenant, pintes plus tard.»

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Et ça, tout le monde pige, non?

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«C’est toi qui dois continuer. Pas moi. Pas Hermione. Non, TOI !!!»

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Tu crois que tes pieds te font mal?? Mes bras me tuent»

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«Dépêche-toi! Leeds joue contre Chelsea à 15h!»

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«Tu veux un bonbon?»

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«C’est exagéré. Prends juste de l’Ozempic.»

Plusieurs spectateurs ont d’ailleurs regardé tout ça en se disant exactement la même chose:

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Au fait, la distance officielle du marathon fixée par World Athletics est exactement de 42,195 kilomètres, soit 26,219 miles. Et donc...

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«226,2 miles? Toujours plus facile que d’obtenir un billet pour le festival de Glastonbury.»

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«Leo s’arrêterait à 25.»

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«Cours comme si ton ex était derrière toi!»

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«Cours comme si ta mère venait de t’appeler par ton nom complet!»

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«Le diable s'habille en Strava.»

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«N’abandonne pas»

Et oui, quand on y pense bien...

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