Vidéo: twitter/AS Saint-Etienne

St-Etienne a eu une idée originale pour motiver ses joueurs à l'entraînement

Les Verts ont un besoin urgent de points avant leur derby contre Lyon dimanche (20h45), alors ils tentent le tout pour le tout.

Il y a deux matchs durant la saison que l'AS Saint-Etienne ne doit absolument pas perdre aux yeux de ses fans: ses deux confrontations en Ligue 1 contre Lyon, le grand rival.

C'est d'autant plus vrai quand les Verts ont un besoin urgent de points. Et c'est justement le cas actuellement: à cinq journées de la fin du championnat, Saint-Etienne occupe la 17e place du classement et fait donc figure de premier relégable. Le club de la Loire compte trois points de retard sur le 16e et barragiste, Le Havre. Alors autant dire que ce duel dimanche (20h45) face à son pire ennemi lyonnais est crucial.

Le classement actuel

Du coup, l'AS Saint-Etienne a mis les grands moyens pour tenter de motiver au maximum ses joueurs avant cette échéance. Le club a exceptionnellement délocalisé son dernier entraînement, samedi matin, dans son stade Geoffroy-Guichard, où le match aura lieu dimanche (vraisemblablement à guichets fermés, soit 40 000 spectateurs). Le but: pouvoir accueillir (gratuitement) des milliers de supporters, pour que ceux-ci transmettent toute leur énergie et leur passion à l'équipe.

Les 7000 réservations ont toutes trouvées preneur en seulement trois minutes, fait savoir L'Equipe. Tous les fans se sont massés au bas d'une tribune et, après 45 minutes d'entraînement, les joueurs et le staff sont venus les saluer. C'est à ce moment que les ultras, dans une ambiance de folie créée par les chants puissants, ont allumé des dizaines de fumigènes et déroulé une immense banderole, écrite à leur sauce:

«90 minutes pour changer le cours de la saison. Pas de pitié, faites-leur regretter d'être Lyonnais»

La vidéo de l'ambiance folle à l'entraînement

Après cette séance d'entraînement inhabituelle, le coach de «Sainté», le Norvégien Eirik Horneland, a confié à L'Equipe avoir apprécié ces démarches:

«Cela nous donne beaucoup d'énergie, on a senti combien c'est important pour la ville et les supporters. Le groupe est prêt, mais il ne faudra pas jouer le match avant.»

On saura dimanche soir aux alentours de 22h30 si cette tentative spectaculaire de motiver les joueurs et le staff de l'ASSE a été efficace ou non. (yog)