Oui, vous êtes vieux! Ces chansons ont 30 ans cette année

Pour certains, Wonderwall, Gangsta's Paradise ou Boombastic datent d'hier. Mais non, c'est juste vous qui n'acceptez pas le temps qui passe.

C'est mignon, n'est-ce pas ? Ces articles qui listent des chansons, des films ou des tendances qui ont déjà dix ans? Ou même – soyons fous – vingt ans. Waouh, comme le temps passe vite!

Mais tout ça, c'est du caca de minet.

Voulez-vous vous sentir vraiment, VRAIMENT vieux?

Eh bien, laissez-moi vous dire que les chansons suivantes sont toutes sorties en 1995. Donc, il y a TRENTE ANS.

Prenez votre petit thé et munissez-vous de votre petite couverture, ainsi que de vos pantoufles préférées, et c'est partiiii!

Gangsta's Paradise – Coolio

La plupart d’entre nous ont probablement oublié que ce morceau était la chanson titre du film de Michelle Pfeiffer Dangerous Minds, et qu’il est probablement devenu un succès uniquement grâce à cela. Mais la chanson... aurait pu dater d'avant-hier, non? Soupir.

Just a Girl – No Doubt

Oui, oui, c'était il y a 30 ans. Vous vous demandez quel âge a Gwen Stefani, à présent? Dans le mille: 55 ans.

Wonderwall – Oasis

Et quiconque dit «1995» et «Oasis» doit inévitablement mentionner ceci:

Country House – Blur

Petite anecdote: dans un accord rare entre les maisons de disques et la presse musicale, les deux groupes ont annoncé la sortie de leurs nouveaux singles exactement le même jour. Les bureaux de paris ont adoré, la presse people encore plus. Blur a remporté la bataille pour la première place, vendant 50 000 singles de plus que ses rivaux de Manchester au cours de la semaine de leur sortie. Mais Oasis a gagné la guerre – avec son album (What's the Story) Morning Glory?, qui s'est vendu mieux que tout ce que Blur avait jamais sorti.

Captain Jack – Captain Jack

D'accord, certaines chansons vieillissent mieux ou moins bien que d'autres. Ce truc d'Eurotrance ou d'Eurodance... C'était très années 90.

Cela, par exemple:

It’s Cool Man – XXL feat. Peter «Cool Man» Steiner

Boombastic – Shaggy

Exactement. «Mr. Lover-Lover» commence à dater, mais ne perd en rien de sa superbe.

I Got 5 On It – Luniz

Tout le monde connait le refrain.

Common People – Pulp

She came from Greece

She had a thirst for knowledge

She studied sculpture at Saint Martins College

That′s where

ICaught her eye

Back for Good – Take That

«De retour pour de bon»... jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus jamais revenir.

«Ohhhh non! C'est si vieux?»

Ben oui, prenez ça dans les dents.

This Is How We Do It – Montell Jordan

Alright – Supergrass

Kiss from a Rose – Seal

You Oughta Know – Alanis Morissette

Waterfalls – TLC

You Are Not Alone – Michael Jackson

Bien entendu, il y a bien d'autres chansons que nous pourrions citer... mais restons-en à ce morceau qui continue à marquer les nouvelles générations.

BONUS: I Don't Want To Grow Up – Ramones





Bonne année, les grand-mères ou les grand-pères!