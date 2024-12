15 Fun Facts sur le hit «Last Christmas» qui fête ses 40 ans

La chanson de Wham! est sortie pour la première fois il y a 40 ans. Tout le monde connaît ce hit de Noël, mais peu de gens connaissent ces 15 faits amusants.

Oliver Baroni Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Ok, vous savez tous que la vidéo a été filmée en Suisse, n'est-ce pas?

Le clip vidéo, ô combien doux (ou – selon les avis – cringe), a été tourné à Saas-Fee dans les Alpes valaisannes par une équipe de 40 personnes pendant cinq jours en novembre 1984 et a coûté à l'époque la coquette somme de 60 000 livres sterling. Le clip a été réalisé par Andy Morahan.

Outre les membres du groupe Wham! George Michael et Andrew Ridgeley, le mannequin Kathy Hill joue le rôle de l'amour perdu de George. D'autres rôles ont été attribués aux chanteuses de Wham! Pepsi DeMacque et Shirlie Holliman, ainsi qu'au bassiste du Spandau Ballet Martin Kemp, le copain de l'époque et futur mari de Shirlie Holliman.

Tout le monde était complètement bourré lors du tournage de la vidéo.

gif: youtube

Que se passe-t-il quand on met une bande de Britanniques dans un chalet d'alpage pour filmer une fête de Noël? C'est pourtant très prévisible... Andrew Ridgeley a même avoué après coup que l'ivresse n'était pas simulée: «L'assistant réalisateur avait intelligemment rempli chaque verre à ras bord [avec du vrai alcool]. C'est à partir de là que les choses ont commencé à se dégrader». George Michael, en particulier, était de plus en plus ivre. «C'était le chaos», dit Ridgeley, «en fait, c'est étonnant que nous ayons pu finir le tournage, pour être honnête».

Alors, vous avez reconnu la symbolique du pull et des broches?

gif: youtube

Kathy Hill, qui joue le rôle de la petite amie de George Michael dans la vidéo, est habillée de manière très voyante dans un pull rouge, alors que les autres acteurs portent tous des teintes plus discrètes. Et puis il y a aussi cette broche qu'elle reçoit en cadeau de George Michael dans le flashback et qui se trouve ensuite – à l'envers – sur le pull d'Andrew Ridgeley.

La vidéo marque la dernière fois que George a été filmé...

Image: youtube

...sans barbe.

Et la dernière fois...

Image: youtube

...dans des Moon Boots.

Assez de faits sur la vidéo. Saviez-vous que George Michael a écrit cette chanson en seulement une heure?

Et plus précisément dans sa chambre d'enfance, dans la maison de ses parents. George Michael et son collègue Andrew Ridgeley ont rendu visite aux parents de George Michael au printemps 1984. Alors qu'Andrew et le père de George regardaient la télévision, le chanteur est soudain monté en courant dans sa chambre d'enfant et est revenu environ une heure plus tard. «Je suis descendu et j'ai dit à Andrew: ‹J'ai réussi›», raconte George. «J'ai dit: ‹Nous aurons quatre chansons numéro un cette année et l'une d'entre elles sera un numéro un de Noël›». (A cette époque, ils avaient déjà trois singles numéro un avec Wake Me Up Before You Go-Go , Careless Whisper et Freedom).

Mais à sa sortie, Last Christmas ne s'est pas classé numéro un

Comme nous l'apprend le film Love Actually, le «Christmas Number One» est une chose énorme en Grande-Bretagne. Pourtant, lors de sa première sortie en 1984, Last Christmas n'a pas eu cet honneur. La raison: le morceau caritatif Do They Know It's Christmas.

Peu après le tournage du clip de Last Christmas, George Michael a été invité à participer, avec d'autres stars britanniques, à une chanson de charité en faveur de la famine éthiopienne. «J'étais heureux d'y participer», a déclaré la star, «mais j'avais simplement ce petit ego de connard en moi que je devais constamment réprimer et qui disait: ‹Merde de merde›. Parce que ce petit ego en moi avait ce plan directeur pour quatre titres numéro un cette année». Finalement, Do They Know It's Christmas est devenu le numéro un de Noël et Last Christmas le numéro deux, et Wham! a fait don de tous les bénéfices de sa chanson au fonds éthiopien de lutte contre la famine. «C'était quand même un sentiment étrange de rentrer chez soi ce jour-là», a déclaré George Michael.

En Grande-Bretagne, Last Christmas a dû attendre 36 ans avant d'atteindre le haut du podium.

Image: wikicommons

Dans son pays d'origine, la chanson s'est classée pas moins de quinze fois dans le top 40 britannique et a même atteint le top dix à six reprises. Mais il a fallu attendre 36 ans pour que la chanson atteigne enfin la première place du hit-parade britannique: le jour de l'an 2021, c'était finalement le cas. (Auparavant, elle détenait le record du single le plus vendu, qui n'a jamais atteint le numéro un. Ce record est désormais détenu par Moves Like Jagger de Maroon 5).

En Allemagne, cette chanson est le hit de Noël le plus populaire de tous les temps.

Il est resté 153 semaines dans le classement des singles allemands et s'est classé chaque année dans les charts depuis 1997. Cette année encore, c'est garanti... et on devra adapter ces statistiques.

En Suisse, Last Christmas n'est entré dans les charts qu'en janvier.

Si la fin du monde approche, déménage en Suisse – là-bas, tout arrive avec du retard. Cela explique peut-être pourquoi Last Christmas est entré dans les charts pour la première fois le 13 janvier 1985 – à la huitième place. La chanson n'a jamais été numéro un. Actuellement, elle occupe la deuxième place...

...derrière Mariah.

Un jour, un DJ autrichien a passé cette chanson à la radio pendant quatre heures non-stop.

En décembre 2015, l'animateur de radio carinthien Joe Kohlhofer a annoncé à ses auditeurs qu'ils n'étaient pas assez dans l'esprit de Noël. Il s'est donc barricadé dans son studio, a enfermé son co-présentateur et son producteur dehors et a diffusé la chanson en boucle. Tout cet exercice n'a pris fin que lorsqu'on a fait appeler la fille de Kohlhofer, âgée de quatre ans, et que celle-ci a dit à son père qu'elle en avait marre de la chanson.

George Michael poursuivi en justice pour plagiat

Au milieu des années 1980, des éditeurs de musique ont déposé plainte au nom des auteurs de Can't Smile Without You, une chanson mièvre des années 1970 enregistrée entre autres par les Carpenters et Barry Manilow. La plainte a été rejetée lorsqu'un ethnomusicologue a pu présenter 60 autres chansons du 20e siècle qui présentaient une suite d'accords et une mélodie comparable.

Il existe une comédie mièvre de Noël qui porte le nom de la chanson.

Avant son décès en 2016, George Michael a travaillé avec l'actrice Emma Thompson sur le concept du film qui comprend également d'autres chansons du chanteur. Thompson a également écrit le scénario de la comédie romantique qui est sortie en 2019. Les rôles principaux sont tenus par Emilia Clarke, surtout connue pour son rôle de Daenerys dans Game of Thrones, et Henry Golding de Crazy Rich Asians.

Il existe des dizaines de reprises de cette chanson

Ariana Grande, Miley Cyrus, Rita Ora, Taylor Swift, Carly Rae Jepsen, Cascada, Joe McElderry, Hilary Duff, Gwen Stefani, Billie Piper, Whigfield, Ashley Tisdale, Jimmy Eat World, The Backstreet Boys, l'équipe de Glee... ouf, il y en a vraiment beaucoup. Sans oublier celle-ci:

Wow.

Last Christmas est tellement omniprésent que presque personne ne réussit le Whamageddon Challenge.

Le Whamageddon Challenge existe depuis 2010. Il s'agit de ne pas écouter – même passivement – la chanson bien connue du 1er au 24 décembre inclus. Essayez de le faire. C'est presque impossible.

Dès que vous reconnaissez la chanson, vous avez perdu et vous êtes invité à partager la triste histoire de comment vous en êtes arrivé là sur les réseaux sociaux sous le hashtag #whamageddon. Bonne chance!



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

Dans cette optique:

Merry Christmas, Gëzuar Krishtlindjen, Vrolijk Kerstfeest, frohe Weihnachten, Mutlu Noeller, Sretan Božić, Prejeme Vam Vesele Vanoce, Hristos se rodi, Glædelig Jul, Boas Festas, Buon Natale, Hyvää Joulua, Καλά Χριστούγεννα, கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள், めりーくりすます et joyeux Noël à vous tous!

Mariah Carey signe un autographe à Rihanna et pas n'importe où Vidéo: watson